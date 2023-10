Las sorprendentes palabras de Umtiti sobre su futuro

El central asegura sentirse fuerte...para volver a la selección francesa algún día Explicó porque prefirió al Lille antes que irse a Arabia Saudí

Samuel Umtiti espera volver pronto a los terrenos de juego tras la conmoción cerebral que padeció jugando con el Lille. El futbolista asegura sentirse muy a gusto en su nuevo equipo y explicó los motivos que le llevaron a fichar por este club descartando ligas exóticas. "Tras lo que viví en los últimos cuatro años no podía permitirme el lujo de no respetar el fútbol e irme a Arabia Saudí. Por eso volví a Francia para seguir trabajando y quemando etapas", comentó a 'Le Quotidien du sport'.

Más sorprendentes fueron sus declaraciones sobre lo que le puede deparar el futuro. "En el Lecce creyeron en mi y descubrí mis sentimientos. Tuve una buena temporada porque confiaron y vine a Francia para exponerme. Quería un club que jugase en Europa, trabajar y recuperar el mejor nivel. Me encantaría revivir momentos con la selección francesa, pero primero deben ir dándose etapas".

Umtiti dejó claro que su prioridad fue la de regresar al Olympique de Lyon, pero no se pudo dar. "Cuando me fui de Lyon, tenía la ciudad en mi corazón. Me hubiera encantado regresar. Hubieron contactos pero al final fui al club que me quería y estoy muy felix. Debería haber regresado algún día a Lyon, pero ahora estoy aquí y trabajando al máximo".