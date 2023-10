La postura del Barça sobre el posible fichaje de Jadon Sancho

El club blaugrana está informado de su situación, pero no moverá ficha en enero Si sale cedido en junio a un precio razonable porque se rebaja el salario, el Barça estudiaría la operación

Jadon Sancho va a ser uno de los grandes animadores del mercado de fichajes tanto en enero como en junio. Su crisis total con su entrenador, Erik Ten Hag, le obligará a salir del Manchester United para poder jugar y el club inglés está intentando encontrar una solución para no perder el dineral invertido en su fichaje. El Barça se ha informado por su situación como muchos clubs europeos que han sido contactados por el entorno del extremo, pero en enero no se va a mover ficha salvo que hubiese alguna salida inesperada algo que no se contempla. Otra cosa es lo que pueda suceder a partir de junio.

La idea tanto del Manchester United como el futbolista es pactar una cesión a corto plazo para que el futbolista se revalorice. El club inglés pagó 85 millones de euros al Borussia Dortmund para incorporarle tras unas duras negociaciones, pero la llegada de Ten Hag ha frustrado su carrera en Manchester. El técnico le ha acusado de poco profesional y le ha llegado a apartar del equipo. Su relación es irreconducible por lo que el futbolista deberá salir.

Para este mercado de enero, la Juventus parece estar en 'pole position' para firmarle a préstamo por seis meses, pero el club italiano ni se plantea un traspaso. Es muy probable que Jadon Sancho vuelva a salir al mercado en junio y el Barça estará atento a ello. Pese a todo, el salario del jugador es altísimo y para poder concretar algún tipo de operación, Sancho se debería rebajar muchísimo la ficha para poder jugar en el Camp Nou.

Es indiscutible que en el Barça aprecian la calidad de Sancho y tienen clarísimo que podría ser un jugador muy interesante para su juego ofensivo. El Barça quiere afrontar la llegada de un extremo por la izquierda si acaban veniendo a Ansu Fati y Sancho encajaría. El club blaugrana, con la situación económica actual, debe estar atento a oportunidades de mercado y Jadon Sancho podría ser una siempre que financieramente el préstamo fuese viable.