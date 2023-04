Siro López: "Muchas noches me iba jodido del ‘Chiringuito’ porque no me reconocía"

El periodista repasa su carrera en el libro de memorias 'Un tipo con suerte' (Plaza & janes) "Florentino es muy amigo de sus amigos pero no es un buen enemigo", asegura

Siro López (67 años, Sarria, Lugo) presenta su libro de memorias ‘Un tipo con suerte’. Un recorrido por la carrera de un periodista y streamer que ha logrado conectar con varias generaciones y mantenerse cada vez que la profesión amenazaba con descabalgarlo.

Tienes fama de haberte ganado enemigos en la profesión, ¿está justificada?

Entiendo esa fama porque nunca he sido muy corporativista y cuando he tenido que criticar a un colega lo he hecho. En nuestra profesión hay gente maravillosa, pero también hay garbanzos negros, que yo puedo ser uno de ellos, ¿eh? Así que entiendo que me critiquen. Pero puedo alardear de tener más amigos que enemigos.

¿Qué hay de personaje y de realidad en tus apariciones televisivas?

Es verdad que yo estuve en un programa en el que no acababa de reflejarse el Siro real. O sea, claro que existe ese Siro que se enfada o lo llevan al límite, pero es una parte muy pequeña de mi forma de ser. Ahí casi siempre estaba cabreado cuando soy en realidad mucho más hippie. Yo discuto si me pagan, pero en la vida privada, si a los cinco minutos no te he convencido, se acaba la discusión.

Una de las discusiones más famosas que tuviste en plató fue con Pedrerol. ¿Esa tensión llegó a ser tan real como pareció o formaba parte del espectáculo?

Ese día me salí un poco de madre porque hubo una amenaza implícita a que me podía quedar sin un puesto de trabajo. Es muy fácil hablar de no perder la dignidad, pero la dignidad te la metes donde te quepa si tus hijos te necesitan para comer. Al final, eso que se dice de que todo el mundo tiene un precio, yo creo que es así. Unos pondrán un límite en un sitio y otros en otro. Evidentemente ese día traté de mantener mi dignidad hasta el final, pero me tocaron dos de mis puntos débiles: la provocación y la amenaza.

Luego se apagan los focos pero supongo que no debe ser fácil de desconectar de esas discusiones fuertes, ¿cómo te quedabas tú?

Mal. Hubo momentos en los que yo le dije a Pedrerol: ‘Oye, yo creo que sería bueno para el programa y para mí mismo estar un tiempo sin salir en antena’. Porque, si eres de naturaleza tranquila y te sales de madre, te afecta. Yo me iba a casa y me iba mal, me iba jodido porque además vivo fuera de Madrid. Me iba diciendo: ¿cómo eres capaz? Si ese no eres tú. ¿Cómo puedes haber llegado a eso? Lo pasaba mal y uno de los motivos para irme también fue porque la forma que tiene Pedrerol de ver el periodismo y la mía no tienen nada que ver.

¿En qué sentido?

Por ejemplo yo no soy nada de primicias, de exclusivas, de tener que sacar pecho por algo, porque yo siempre he dicho lo mismo: eso ya lo van a reconocer los demás. No hace falta que vayas poniendo luces de que bueno soy. Entonces profesionalmente no teníamos nada que ver y personalmente tampoco. Él es de los estás conmigo o estás contra mí. Él es de una forma de ser que ve enemigos y no compañeros de profesión. Entonces, al final, eso también provocaba que yo no estuviera a gusto. Y bueno para mí hay un antes y un después cuando me fui. Volví a ser yo.

Dices que no te reconocías cuando te veías en pantalla, ¿El Pedrerol que vemos en pantalla es el mismo que el de fuera?

Si. Es que él es así. Su vida es el programa. Y, oye, yo le reconozco que es un tío tremendamente trabajador, que el gran éxito de ese programa es él. Que tiene mucho mérito lo que ha conseguido, que ha sabido entender lo que quería el espectador a esas horas de la noche, que ha sabido mezclar un poco el entretenimiento con una parte de periodismo. Pero lo que me llama más la atención es que se ofenda porque digan que ese programa no es cien por cien periodismo o que tiene más de entretenimiento que de periodismo, pero si es que hacer entretenimiento es muy difícil, es muy complicado. Está bien. No tienes que ofender porque la gente diga que hay poco periodismo y más circo. Es que para mí el circo es algo bonito y es el punto más álgido del entretenimiento.

¿Ha cambiado mucho el programa desde que te fuiste?

Creo que sí, pero no porque yo no esté, sino porque ha ido respondiendo a lo mejor a lo que pedía la audiencia. Yo creo que antes tenía un 70% de periodismo y un 30% de entretenimiento, o de jiji-jaja, como digo yo. Y ahora es al revés, la pirámide se ha invertido. Pero que eso no es malo y ha funcionado y maravilloso. Pero sí, yo creo que el programa es un reflejo de cómo es él. Personalmente yo creo que es igual que lo que se ve en antena.

Cuando decía que Guardiola meaba colonia era una crítica a su entorno

Otro nombre propio que aparece en el libro, y además bastante vinculado a Pedrerol, es el de Florentino, con el que tenías muy buena relación. ¿Cómo es en la intimidad? ¿Se parece más al personaje público o al de los audios que se filtraron?

Te lo resumo en una frase: es muy amigo de sus amigos, pero no es un buen enemigo. A veces he necesitado que me echara una mano y si te puede hacer el favor te lo hace. En el tema de los audios, Florentino tiene una parte, como tenemos todos, que cuando él está en confianza, es muy largón. O sea, en la vida privada, pero como casi todos hacemos, no guarda las formas con la gente que él cree que puede tener confianza. A lo mejor un día le preguntabas por Sergio Ramos y te decía tal y a lo mejor un mes después te decía lo contrario, eh? A mí me ha llegado a llamarme con la confianza que teníamos, yo he sido muy crítico con Sergio Ramos y en algún momento con Iker Casillas, y por ejemplo, en el tema de Sergio Ramos, alguna vez me había llamado y me decía: no seas tan duro con Sergio, que nos está ayudando como capitán del equipo. O sea que él era así: reaccionaba como reaccionamos muchos aficionados.

¿Qué hizo que dejara de contestarte los whatsApps?

No sé exactamente si está enfadado porque entrevisté a José María García en mi canal de twitch o por lo que dijo el propio García en la entrevista, que Florentino era el mayor cáncer del deporte español. Ya sabes que si hay alguna persona a la que Florentino considera un enemigo es a García. La entrevista se produce la misma semana que Florentino anuncia en El Chiringuito el tema de la Superliga. Claro, yo ante todo soy muy amigo de mis amigos, pero primero soy periodista y no podía no preguntarle a García por el tema. La gente habría pensado que soy gilipollas. El tema es que nunca más he vuelto a hablar con Florentino y supongo que ya el caso está como finiquitado.

Otro que no sé si te respondería un WhatsApp o una llamada es Guardiola. La frase de que mea colonia es tuya…

Yo creo que sí que me respondería, porque lo he aclarado muchas veces: no era una crítica a Pep Guardiola. Yo soy un admirador aunque la gente se descojona cuando lo digo y en su momento hemos tenido una relación muy buena. Yo me acuerdo, cuando lo operaron de menisco el año 91, que lo fui a ver al hospital y le llevé un libro de un autor que él seguía mucho en ese momento. Lo de ‘mea colonia’ no era para desmerecer a Guardiola. Yo dije que su entorno lo ve tan perfecto, tan maravilloso, que creen que mea colonia. Yo recuerdo, estando en el Chiringuito o en Punto Pelota, cuando se fue Mourinho, que dije que yo ficharía a Guardiola. Para mí es el Arrigo Sacchi del siglo XXI.

Quería preguntarte también por tu impacto en Twitch y por una figura que conoces bien como la de Ibai Llanos. ¿Qué lo hace tan especial?

Que comunica muy bien. Yo siempre he dicho desde que lo conozco que es un chico tímido, o sea es un chico introvertido, pero cuando se pone delante del micrófono se come el micrófono, se come la pantalla, se come todo lo que hay. Ese es el gran secreto de Ibai. Para mí es uno de los grandes comunicadores del siglo XXI. Es que es un chico que no tiene preparación periodística, pero él no va de eso. Tenemos que delimitar una cosa: no todos los grandes comunicadores tienen que ser periodistas, ni todos los grandes periodistas tienen que ser comunicadores. E Ibai es un comunicador innato. Un genio de estos que aparecen de vez en cuando y que sin estas nuevas plataformas igual nos lo hubiéramos perdidos.

¿Te han ofrecido ser presidente de la Kings League?

No y me da rabia porque vi claro desde el principio que iba a funcionar como un tiro. Porque se veía, porque era muy atractivo. Y además todo lo que toca Ibai se convierte en oro. Creo que al principio de todo yo sí estaba en esa lista para ser presidente, pero también entiendo que buscaban gente que tuviera mucha audiencia, mucho seguimiento, muchos viewers diarios y tal.

Dice Daimiel que, cuando la vida ha tratado de descabalgarte, has sacado lo mejor de ti. ¿A qué crees que se refiere?

Supongo que se refiere a que yo siempre he intentado regenerarme. A que mis depresiones han durado muy poquito, solo horas, y no he necesitado un psicólogo. ¿Se puede arreglar? ¿Puedo encontrar otro trabajo cuando estoy hundido en la miseria? Sí, bueno, pues vamos a poner las soluciones para intentar arreglar lo que está estropeado. Cuando peor he estado, no he dejado de ser optimista, porque con la negatividad no solucionadas nada.