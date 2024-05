Jasikevicius se 'olvida' del Barça: "Aparte del Zalgiris, mi amor es el Panathinaikos"

Sarunas Jasikevicius es el hombre de moda en el Fenerbahçe, club al que llegó el pasado mes de diciembre para relevar a un Itoudis que había decepcionado en Euroliga, dejando al equipo fuera de play-off. Medio año más tarde, el 'Fener' jugará la Final Four, un hito que habría sido casi imposible de conseguir sin la llegada del 'salvador lituano'.

El nombre de Saras sigue muy presente en la memoria del Barça. Fue entrenador azulgrana entre 2020 y 2023, pero las dos eliminaciones consecutivas en semifinales europeas lo arrojaron al abismo pese haberse proclamado campeón de Liga Endesa por un contundente 3-0 ante el Real Madrid en su último año.

Nueva vida en Estambul

El Barça decidió desprenderse de Jasikevicius en junio de 2023 para iniciar un nuevo proyecto bajo las órdenes de Roger Grimau. El técnico, que había liderado al equipo a las pasadas tres ediciones de la F4, no le sentó bien su marcha del Palau Blaugrana. "Me llevé una decepción muy grande con mis jefes" declaró Saras a 'Movistar+' en marzo. “Una de las cosas que más me dolió de las personas con las que trabajaba es que sacaban muchas cosas en la prensa. Sé que ha habido reuniones con periodistas por detrás para decir cosas sobre mi trabajo" afirmó en su alegato.

Mirotic y Jasikevicius, en la pasada final liguera / JAVI FERRÁNDIZ

El lituano siempre ha sido muy querido en Barcelona. El club y el Palau lo han tratado como una leyenda, ya sea en sus dos etapas como jugador o su periplo en el banquillo, pero este clima de crispación generado por su despido parecen haber creado una distancia entre ambas partes.

Barcelona y Jasikevicius..¿Relación rota?

Saras, en el 'Media Day' de la Final Four de Berlín, una final a cuatro que se disputa los próximos 24, 25 y 26 de mayo y en el que su Fenerbahçe se medirá al Panathinaikos en semifinales, declaró que clubes guarda en lo más profundo de su corazón: "Aparte del Zalgiris, mi amor es el Panathinaikos. Es muy emotivo". Recordemos que Jasikevicius ganó la Euroliga de 2009 con el cuadro heleno y es toda una institución en el OAKA. Su mujer y dos hijos también son griegos.

Sin embargo, estas palabras no han sentado demasiado bien en algunos aficionados del Barça, que todavía no olvidan su paso por el club. En Barcelona, Saras fue uno de los grandes artífices de la primera Euroliga de la historia conquistada en 2003. Bodiroga, Navarro o Fucka, otras leyendas de esa generación dorada. Tras su retirada como jugador, fue la gran apuesta de los despachos en verano de 2020, un equipo que contaba con estrellas del calibre de Mirotic, Higgins y Brandon Davies.

El cuadro turco busca ampliar su palmarés con la segunda Euroliga.