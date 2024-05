El Barça Atlètic-Nàstic será de alto voltaje

El Barça Atlètic recibe este sábado (19.00 horas) al Nàstic en el último partido de la Liga regular en el Estadi Johan Cruyff. A ambos equipos les espera un emocionante play-off de ascenso, pero antes, tienen un objetivo común: terminar el campeonato en segunda posición. Los azulgranas suman 3 puntos más en la tabla (67 a 64), pero los tarraconenses vencieron en la primera vuelta (1-0), así que dependen de ellos mismos. Un duelo catalán apasionante que promete un gran ambiente en las gradas.

Los últimos partidos entre Barça Atlètic y Nàstic han contado con mucha expectación y una cierta rivalidad. En el Nou Estadi se da la circunstancia de que jugó su primer y último partido Fermín López con la camiseta del filial, pues fue expulsado de forma injusta, y después ya dio el salto al primer equipo. Los grana vencieron en el añadido y resultó ser muy frustrante para los de Rafa Márquez.

Fermín López, con el Barça Atlètic contra el Nàstic en la primera vuelta / FCB

La temporada pasada fue el equipo azulgrana quien ganó por la mínima en el Johan, con gol de Chadi Riad -ahora, en el Betis- y unos 500 seguidores del Nàstic en las gradas. Para este sábado, se espera que aumente la cifra.

❤️🤍 4️⃣8️⃣4️⃣ nastiquers confirmats pel #BarçaAtlèticNàstic



🚍 4 autocars complets. A pel 5è!



⚠️ Demà, nou dia per apuntar-t’hi de 9 a 13.30 i de 16 a 19 h‼️



😉 Adquirint l’entrada, una altra de franc pel duel 🆚 @RMajadahonda



ℹ️ https://t.co/RIvytmnfkY#SentimenTarragoní pic.twitter.com/C1MTnElCzs — NÀSTIC DE TARRAGONA (@NASTICTARRAGONA) May 14, 2024

Y es que se van llenando autocares sin parar por parte de una afición que siempre está con su equipo. El Barça, por su parte, intentará que los jugadores del filial no tengan la sensación de jugar como visitantes y contrarresten la masiva afluencia de afición visitante.

Entradas gratis para los socios

Los socios azulgranas pueden retirar hasta 6 entradas gratuitas en taquillas y esta vez, por suerte, el partido no coincide con el del primer equipo, pues los de Xavi Hernández reciben al Rayo Vallecano el domingo a las 19 horas. No hay excusa para no arropar a un equipo que necesita mantener la segunda plaza para tener las eliminatorias de vuelta del play-off en casa y el factor de proclamarse vencedor si se acaba, una vez jugada prórroga, con igualdad en el marcador.