La Roma y el Feyenoord desmienten a Laporta

El presidente del Barça, Joan Laporta, aseguró en su extensa entrevista en RAC-1 que el proyecto de la Superliga europea debería arrancar la próxima temporada. A más tardar, la temporada 2025-2026. El máximo mandatario blaugrana enumeró incluso algunos clubs europeos que se habrían apuntado ya a disputar esta competición.

"Pones un contrato a un club que por participar ingresas 100 millones de euros, esto no se gana ni ganando la Champions. Milan, Inter, Nápoles, Roma.. están de acuerdo. En Francia hay el Olympique de Marsella. Bayern y PSG están próximos a la UEFA. Los tres portugueses y los holandeses vendrían encantados, el Brujas y Anderlecht de Bélgica. En España, el Atlético se ha caído... Pero recordemos que la Copa de Europa se inició con pocos clubs, el Barça estaba en la Copa de Ferias, y este torneo fue la referencia de Europa", explicó Laporta, que no se mostró preocupado por la ausencia del PSG, el Bayern y los clubs de la Premier League.

La seguridad con la que se expresó el presidente del Barça no hacía presagiar que al cabo de unas horas saliera alguno de los clubs citados a desmentirle. Pero así fue. La Roma emitió un breve comunicado en el que volvió a desmarcarse del proyecto de la Superliga europea.

"Como reiteramos públicamente pocas horas después de la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en el caso de la Superliga, la AS Roma confirma que no apoya de ninguna manera ningún tipo de proyecto imputable a la denominada Superliga", reza la nota, que añade que no ha habido ningún replanteamiento en este sentido: "El Club precisa también que nunca ha revisado su posición al respecto, ni ha mantenido diálogos útiles para emprender un camino distinto al conjunto de los clubes a través de la ECA, en estrecha colaboración con la UEFA y la FIFA".

También el Feyenoord ha reaccionado. El club de Rotterdam no ha emitido ningún comunicado, pero ha vuelto a colgar en su página oficial el que ya emitió el pasado 21 de diciembre, cuando se conoció la sentencia del TJUE.

"Al igual que otros clubes, el Feyenoord ha tomado nota de la sentencia del Tribunal Europeo de que la UEFA y la FIFA no pueden prohibir a los clubes iniciar una competición como la Superliga. El Feyenoord insiste en que no ha asumido ningún compromiso ni ha hablado nunca con las personas detrás de la posible Superliga, como sugieren algunas publicaciones extranjeras. Con lo que el club sabe hasta ahora, tiene dudas sobre si esta iniciativa es una buena idea para la mayoría de los clubes y para las ligas nacionales. A través de la ECA, el club seguirá pensando en el futuro, en la mejora del fútbol europeo y en el fortalecimiento de la posición del fútbol holandés", expresó en ese momento la entidad neerlandesa, que con este gesto da a entender que tampoco ha cambiado su postura.