Laporta: "No cesaré a Xavi pase lo que pase"

Joan Laporta habló largo y tendido sobre la decisión de Xavi Hernández de dejar el FC Barcelona y el perfil de entrenador que desea para la próxima temporada. En una entrevista al programa 'El món a RAC1' de Jordi Basté, Laporta afirmó que el técnico tiene asegurada su continuidad hasta final de la presente campaña.

El presidente destacó su intención de que "Xavi continúe hasta final de temporada. Si sigue hasta el final, dependerá de él. No lo voy a destituir pase lo que pase. No se lo merece. Se merece que confiemos en él. Es el primero que quiere que la fórmula funcione. No tiramos la toalla en la Liga, en la Champions nos enfrentamos al Nápoles, el campeón de Italia, pero Xavi está muy motivado".

Laporta relató que "conocí la noticia después del partido ante el Villarreal. Fue sorprendente porque no lo teníamos previsto". Pero que se encontró con un Xavi "que lo tenía pensado, reflexionado y creía que era lo mejorar para liberar al equipo y a él mismo".

El dirigente siguió su explicación de los sucesos del pasado sábado en Montjuïc: "Xavi me dice que dimite a final de temporada y renuncia al año de contrato que le quedaba. Lo dijo con mucha convicción. Le contesté que si teníamos que luchar por su continuidad, lo haríamos".

La visita de Laporta a Xavi y al equipo / FCB

Sobre la fórmula propuesta por el técnico de seguir hasta el 20 de junio, Laporta le contestó que "lo acepté solo porque era Xavi. Por su barcelonismo y profesionalidad. Cogió al equipo en momentos difíciles y el año pasado ganó una Liga muy complicada y la Supercopa de España".

Pese a haber perdido ya dos títulos y estar a diez puntos del Real Madrid en la Liga, Laporta recalcó que "nunca pensé en su destitución. Siempre lo queríamos como entrenador del Barça". Eso sí, el jerarca barcelonista admitió que "todos teníamos la sensación que habíamos mejorado la plantilla, pero se ha torcido".

Laporta no entró en los motivos de presión esgrimidos por Xavi porque "no entró en algo subjetivo" y añadió que "él nos dice que no bajará ni un gramo la motivación y me lo creo al cien por cien". El presidente insistió en que "no tengo dudas con Xavi ni con la motivación y compromiso de los jugadores. Xavi es honesto y si la fórmula no funciona, él lo diría".

Nuevo entrenador

Pasando página y hablando de futuro técnico, Laporta dijo que "está en manos de Deco. Trabajamos en diferentes opciones. Yo estoy centrado en el final de temporada. Debo tener la cabeza fría. Confío en el Xavi plenamente hasta final de temporada. Todos debemos participar en esta fórmula. Y lo única forma de hacerlo es creyendo en él y que se dejará la piel".

El dirigente entiende el contexto de la irregularidad del equipo. "La plantilla es para estar mejor, pero hay circunstancias. Nos han pasado cosas como las lesiones de Ter Stegen, Pedri, De Jong, Gavi... Lesiones claves para nuestro sistema. El equipo se ha resentido tras ganar la Liga con autoridad. Pero la plantilla no estaba pensada para estar ahora a diez puntos del líder. Estoy ocupado y preocupado con el equipo".

Hansi Flick es uno de los candidatos al banquillo del Barça / EFE

Laporta explicó las consignas que ha recibido Deco par elegir al próximo técnico que "debe ser alguien que comulgue con la forma de jugar muy propia del Barça, que gusta a los aficionados, y el nuevo entrenador aportará sus matices". Este míster también debería "tener cierta trayectoria, excepto que tomemos una decisión más imaginativa".

Rafa Márquez y García Pimienta

En cuanto a la opción del entrenador del Barça Atlètic, Rafa Márquez, Laporta afirmó que "no está descartado. Se está formando en la casa, ha conocido la casa y conoce a los jugadores que están subiendo. Es un activo que tiene. De momento, está preparado por si hay alguna emergencia y debe subir al primer equipo".

Joan Laporta y Rafa Marquez con la plantilla del Barça Atletic / FCB

García Pimienta, que está cuajando una gran temporada en la UD Las Palmas, no entra como posible candidato y Laporta aseguró que "no me arrepiento de que no continuara. Es un gran entrenador, formado en casa, pero fue una decisión que tomamos".

Joao Félix y Joao Cancelo

Joan Laporta fue contundente al asegurar la intención del FC Barcelona de prologar los contratos de Joao Félix y Joao Cancelo, que llegaron in extremis al principio de temporada. "Deco trabaja para que los dos continúen", dijo de forma muy claro.

Los dos futbolistas actuan en calidad de cedidos por el Atlético de Madrid y Manchester City. El Barça deberá negociar con sus clubs si prorrogan la cesión o bien si se debe afrontar un traspaso.

En este sentido, Laporta aseguró que el club tendrá 'fair play' financiero para formar un equipo competitivo gracias la gestión de su equipo de trabajo. Por tanto, el Barça tendrá una economía saneada para intentar que la plantilla sea de las más punteras de Europa.