Las redes se vuelcan con el catalán de Fermín

Fermín López se ha convertido en una de las grandes revelaciones de la temporada azulgrana. El onubense es un caso distinto al del canterano que sube desde las categorías inferiores, pues tuvo que salir después de la etapa juvenil cedido al Linares para encontrar su sitio, firmar una gran temporada y a la vuelta, ganarse la confianza de Xavi Hernández ya desde la gira por los Estados Unidos.

Fermín ha realizado varias entrevistas estos días. Una de ellas, a TV3, en la que se ha atrevido a dar alguna respuesta en catalán, lo que ha sido muy bien recibido desde las redes sociales.

Estudia CAFE

En la entrevista, Fermín explica que estudia Ciencias de la Actividad Física y del Deporte enla universidad Blanquerna y aprovecha para mejorar su catalán, pues todas las clases se imparten en este idioma y lo entiende a la perfección.

Fermín llegó a La Masia cuando tenía 13 años. No todo fue positivo en su estancia, pues admite que le condicionó mucho su físico, que no se desarrolló hasta más tarde. "Por mi condición física no tenía muchos minutos y nunca tuve la importancia necesaria en las categorías inferiores", explica en la entrevista.