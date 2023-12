¿Rabiot o Verratti pueden ser relevos de Gavi?

El FC Barcelona está sondeando el mercado para encontrar una solución de emergencia para cubrir la baja de Gavi hasta final de temporada. Xavi Hernández admitió en la previa del partido ante el Almería que se “necesitamos a otro Gavi, pero es difícil”. Las opciones de garantías son muy complejas.

Tal y como informó SPORT, el director deportivo, Deco, valora dos escenarios: fichar a un jugador de rendimiento inmediato o apostar por la cantera. No se harán experimentos para los próximos seis meses. Y todo dentro del estrecho margen que permite el fair play financiero.

En este sentido, hay dos nombres de jugadores con experiencia que podrían estar en el escaparate: Adrien Rabiot y Marco Verratti.

Rabiot

Rabiot, de 28 años, renovó por una sola temporada por la Juventus. Acaba contrato en 2024 y su buen rendimiento en el club italiano le ha llevado a iniciar los contactos para la renovación.

El jugador, sin embargo, podría plantearse un cambio de escenario si le surge una oportunidad como la del Barça. Rabiot ya estuvo en el punto de mira blaugrana en 2019 cuando quedó libre del PSG, pero se decantó por la mejor propuesta económica de la Juve.

Adrien Rabiot y Denzel Dumfries, en el Juventus - Inter / AFP

Su salida en invierno se antoja complicada precisamente por su alto salario y porque difícilmente la Juventus le daría la carta de libertad y pediría una compensación económica, aunque solo le quedan seis meses de contrato.

Tendría que ser el futbolista quien forzara la marcha, si bien ahora se ha asentado en la Juventus después de una salida muy ruidosa del PSG, donde estuvo incluso apartado del equipo por su negativa a renovar.

Verratti

Marco Verratti, por su parte, ha encarado la fase final de su carrera a los 31 años. Se marchó a principios de temporada al fútbol catarí y firmó por el Al-Arabi.

Luis Enrique no lo quería en la plantilla. Le Parisien llegó a publicar que el asturiano le habría dicho que “eres el tipo de jugador que detesto”. Verratti, no obstante, dio otra versión y explicó en L’Equipe que “cuando volvimos de las vacaciones, tuve una reunión con él. Me dijo que no entraba en sus planes. Es un gran entrenador, está haciendo cosas buenas en el PSG. Yo no lo vi como una decisión personal. Él quería cambios y, a veces, hacer cambios es bueno”.

Finalmente, el Al-Arabi pagó 45 millones de euros para su fichaje hasta el 2025. En el caso de Verratti, si el FC Barcelona intentara su llegada, sería en forma de cesión. Debería llegar a un acuerdo con el conjunto árabe para conseguir a préstamo hasta junio, quizá a cambio de extender un año más su contrato con su actual equipo.

Verratti ficha por el Al-Arabi / @alarabi_club

En este sentido, la operación también parece compleja. Nuevamente debería ser el jugador quien pusiera mucho de su parte para llegar a Barcelona. La diferencia con Rabiot es que el Barça le ofrecería la opción de volver a un equipo competitivo europeo ni que sea por seis meses.

Sería una puerta abierta de nuevo a la élite y quizá la opción de volver a la selección italiana pensando en la Eurocopa del 2024.

El FC Barcelona intentó su fichaje en 2017 y hubo conversaciones. Verratti decidió dar marcha atrás y continuar en París para un proyecto que pintaba mejor con el fichaje este mismo verano de Neymar.

El ídolo de Gavi

Verratti es precisamente el ídolo de Gavi. Así lo ha declarado siempre el joven futbolista del FC Barcelona, quien tuvo la oportunidad de medirse a su referente en el debut con la selección española en la semifinal de la UEFA Nations League en Milán ante Italia.

Gavi dejó al mundo futbolístico abierto con su actuación y destacó, precisamente, por su marcaje a Verratti, la misión principal que le encomendó el entonces seleccionador, Luis Enrique.