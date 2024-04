El portero del Málaga Alfonso Herrero suma 17 porterías a cero en 33 partidos disputados y solo Andrés Prieto y Alberto Varo han encajado menos en Primera RFEF.

El guardameta tiene contrato hasta 2025. Forjado en la cantera del Real Madrid, Alfonso Herrero fue internacional varias veces en categorías inferiores y ha pasado por equipos como Real Oviedo, Marbella, Burgos o Mirandés. Ahora es capitán general en el cuadro de La Rosaleda.

El toledano, de 29 años, llegó a Málaga este verano, equipo al que llegó después de rescindir en el Mirandés, de Segunda División: "Jugar no ha sido por lo que me he venido, lo que ofrece el Málaga no es sólo lo deportivo. Va asociado a hacer cosas importantes, dejar huella. Y por eso ni me lo pensé".

El guardameta del Málaga consiguió el récord de imbatibilidad de la categoría al mantener su portería a cero de forma consecutiva durante más de seis encuentros. Ha hecho historia en Primera Federación consiguiendo la mayor racha de imbatibilidad en esta categoría. Más de seis encuentros y numerosas paradas de mérito para conseguirlo, convirtiéndose en uno de los futbolistas más destacados de un Málaga que está en la lucha por el regreso al fútbol profesional.

El ex portero carbayón, que llevaba sin encajar desde el 11 de febrero, puso fin a su brillante racha bajo palos después de recibir un tanto de Dani Perejón, extremo del Linares, a los 41 minutos de juego.