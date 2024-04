El Barça trabaja la opción Arabia para Ansu y Lenglet

El Barça ha estado muy atento en estos últimos meses a todo lo que se sigue cociendo por Arabia Saudí. No solo fueron las reuniones que tuvo Joan Laporta en la celebración de la Supercopa sino que en las últimas semanas se han dado encuentros con clubs saudís en Barcelona para valorar temas de mercado. Hay interés por jugadores del Barça y el principal es Raphinha aunque parece difícil que el brasileño acepte una salida.

La prioridad del club blaugrana es vender a futbolistas que no tendrán espacio y que sí encajarían en esa liga en operaciones que, económicamente, pueden ser muy satisfactorias para todos.

En la rampa de salida hay varios jugadores, pero el Barça está intentando abrir esta vía para Ansu Fati y Lenglet. El primero no interesa para el futuro tras su fracaso en el Brighton y tiene muchísimo cartel en Arabia Saudí, mientras que el central no seguirá en el Aston Villa y a dos de finalizar su contrato, el Barça intentará una venta definitiva en verano. Lenglet ya tuvo ofertas de Saudí hace un año -en concreto el Al Nasr- y no quiso salir por nada del mundo. Ahora el escenario es distinto tras su ostracismo en la Premier y podría abrir las puertas. Se está trabajando en ello.