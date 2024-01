Pere Guardiola: "¿Aleix Garcia? No tenemos ofertas por nadie"

"No tenemos ofertas por nadie", dice Pere Guardiola, copropietario del Girona FC en una entrevista con 'Relevo' tras una primera vuelta histórica de su equipo, colíder de LaLiga EA Sports. "Ofertas no hay, rumores, todos".

¿Ni por Aleix del Barça? "¿Ni del Chelsea de 40 kilos por Dovbyk?", le preguntan. "Ni por Aleix del Barça, ni por Dovbyk del Chelsea, por nadie. Y no tenemos ninguna intención tampoco de vender a nadie. Lo que pasa es que a los periodistas os gusta mucho el mercato", responde Guardiola. ¿Y Aleix se irá? "No queremos. No es nuestra idea. Lo que queremos es que enero no pase nada o pase lo mínimo".

Y añade: "Hombre, la verdad es que tenemos una buena plantilla. Evidentemente lo normal es que al final pasen cosas, la gente se fija porque estamos haciendo las cosas bien".

La relación con Laporta y el Barça

También habla, en la misma entrevista, de la relación con el Barça tras el traspaso de Oriol Romeu y las relaciones con Laporta: "Lo de Oriol Romeu fue difícil de digerir, pero la relación es buena. Tenemos dos jugadores cedidos, la última vez cuando jugamos en Montjuïc todo fue superbién, con Jan [Joan Laporta] supercordial, y con el resto de la junta, igual".

El futuro de Michel

Y finalmente, el futuro de Michel. ¿Puede irse? "Claro, cuando quiera. Es dueño de su futuro. Se lo ha ganado. Si viene un equipo y a él le hace ilusión, gracias y adiós. Te aseguro que si tiene una oferta del Bayern Munich y tiene contrato con el Girona, le llevo yo en coche a Múnich. Y las maletas en el coche se las guarda el presi".

"Lo que ha hecho en Girona nos ha dado para estarle agradecido siempre. Pudo hacer carrera para llegar a los top 7 de Europa en otro sitio pero él escogió hacerlo con nosotros. Yo no sé cuanto tiempo va a estar con nosotros pero lo que vamos a intentar es seguir dándole talento mientras esté con nosotros", acaba.