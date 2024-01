El Girona se apunta un triunfo de campeón ante el Atlético

Al Girona cada vez le quedan menos páginas de historia por rellenar. El equipo de Míchel escribió una hoja más con el 4-3 ante el Atlético de Madrid en casa, sellando el primer triunfo de su historia en la máxima categoría ante los rojiblancos y manteniendo el pulso con el Real Madrid por el liderato. Los catalanes suman 48, igual que el conjunto de Carlo Ancelotti, compartiendo la primera plaza de LaLiga EA Sports.

Sabía Montilivi que lo de este lunes era una final. Si quieren estar preparados para las noches europeas, la visita colchonera era un buen simulacro. Por el rival, por contexto y, sobre todo, por mantenerse en la línea del primer lugar. "Intentar llegar a Europa ya es un objetivo muy grande para el Girona", soltó Míchel en conferencia, alejándose de las sirenas que cantan por un trofeo. Pero el caramelo ya estaba ahí. Era cuestión de darle un mordisco.

Y vaya si salió a morder el equipo catalán. No llegó al minuto de partido cuando ya Artem Dovbyk se lamentaba por una ocasión clara fallada. Y antes de los 3' ya estaban cantando el primero. Pablo Torre mostró el talento que lo hizo fichar por el Barça para encontrar a Valery en solitario. El capitán se revolvió para armar la pierna y hacer insuficiente la estirada de Oblak. No hubo paradón del eslovaco. Lo reemplazó el grito al unísono de Montilivi y de un Míchel pletórico con el 1-0.

Siguió por unos minutos el asedio gerundense. Hasta que el Atlético se montó en el partido y, con poco, se acercaba mucho a Gazzaniga. El argentino resistió hasta el cuarto de hora, cuando Griezmann peleó en el aire por un balón que le quedó a Morata. El delantero definió, aunque su tanto quedó en 'suspense' por revisión del VAR, que no encontró fuera de juego ni motivos para anularlo. Pinchazo a la ilusión.

RECUPERACIÓN GERUNDENSE

Un tropiezo no es caída. No podía serlo para el Girona si tienen un anhelo tan ambicioso como el de meterse a Europa. Por ello intensificaron la presión, multiplicaron esfuerzos y apretaron cada salida rojiblanca. En una de esas llegó el fallo garrafal de Koke, incapaz de sortear la marca de Iván Martín en su propia área. Oblak parecía corregir el error de su compañero, pero al rebote ya no llegó. Savinho sí, devolviendo la ventaja al flamante colíder.

GIRONA ATLÉTICO DE MADRID / EFE

Lejos de tranquilizar el partido, el tanto del brasileño lo enloqueció. El final de la primera etapa tuvo de todo. Desde el gol de Daley Blind, poniendo 3-1 un encuentro que parecía inclinarse definitivamente para el local, hasta el otro descuento de Morata, definiendo una asistencia de De Paul con un golazo tras regatear a Eric Garcia. Y el madrileño también tuvo el 3-3 que llegó a celebrar antes que el VAR determinara que, esta vez sí, estaba en posición irregular.

Tras el descanso, fue el visitante el que ajustó tuercas. El toque de Simeone en el paso por vestuarios fue fundamental. Gazzaniga tuvo que sacar manos de donde no tenía para salvar a su equipo. Aunque se hizo insostenible por la insistencia. Morata tenía ganas de hat-trick y lo certificó, otra vez a pase de De Paul, con una gran definición para sortear al portero argentino.

El Girona respondió, entonces, con fuego directo. Dovbyk se encontró con un pase de Pablo Torre, justo antes que el blaugrana saliera lesionado. El disparo del ucraniano fue repelido por el portero. No así el de Iván Martín, que se inventó una obra de arte en el añadido para el 4-3 definitivo. De su zurda al coliderato de LaLiga.