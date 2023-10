El dilema del Barça en el mercado de invierno

En enero no habrá ninguna salida y, como máximo, llegaría Vitor Roque El club trabaja con varias opciones para generar 'fair play' por si el área deportiva lo pide

Aún estamos a mediados de octubre pero cada vez que hay parón de Liga por selecciones asoma la cabeza el famoso 'mercato', que en invierno volverá a ser protagonista durante el mes de enero. En el Barça aún ven lejos dicha ventana y se centran en recuperar a los lesionados, aunque ya avisan: no habrá ventas y, en principio, como máximo podría haber una llegada. Siempre que la situación a nivel de enfermería no sea alarmante, claro. En ese caso se intentaría un esfuerzo, como contó el vicepresidente económico del Barça, Eduard Romeu, en una entrevista a SPORT.

En Can Barça consideran que la plantilla ya es suficientemente corta como para hacer alguna venta, por lo que no se escucharán ofertas aunque estas pudieran servir para generar el ansiado 'fair play'. También lo podría generar una hipotética renovación con diferimiento de Frenkie de Jong, aunque como ya viene contando SPORT no hay más que informales tanteos del club al representante del neerlandés. Hay otros jugadores que estarían más cerca de un diferimiento en caso de que este fuera necesario en enero para tener espacio salarial.

El club azulgrana sigue excedido pero, si obtiene 'fair play', deberá decidir qué priorizar: si la inscripción de Vitor Roque o revocar la inscripción cautelar de Gavi y regularizarla a todos los efectos para suprimir el temor a un inesperado revés judicial. Ambos movimientos requerirían, más o menos, el mismo espacio salarial. Si en enero la parcela ofensiva está funcionando a la perfección, podría dejarse para verano la llegada del brasileño. Si, en cambio, hay lesiones o sequía goleadora, se priorizará el inscribir al joven ariete. Esa segunda opción es, hoy, el escenario más probable ante el deseo de apuntalar la delantera de cada al tramo decisivo del curso.

Requisito indispensable para avanzar

En cualquier caso, en el club azulgrana siguen mirando de reojo a los 40 millones de euros pendientes de recibir del fondo Libero. En la entidad creen que, si el área deportiva así lo requiere, serán capaces de ingresar dicha cantidad -o similar-. Y es que este paso es básico y necesario para proceder después a intentar generar el espacio salarial para inscribir a Roque o, en su defecto, regularizar la situación de Gavi.

Tampoco hay que descartar la opción de que el Barça no logre 'fair play' y, por consiguiente, deba esperar a verano para inscribir a Roque y buscar otras fórmulas para solucionar el caso de Gavi. En el club mantienen el optimismo y remarcan su capacidad para remar a contracorriente.