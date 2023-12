¿Qué papel juegan los socios del Barça en una hipotética conversión en SAD?

La posibilidad de que el Barça acabe siendo una Sociedad Anónima Deportiva (SAD) está encima de la mesa. Si es una opción real o no lo es depende de la visión que tengan quienes gestionan la entidad y de quienes, desde el entorno, observan con atención todo lo que ocurre en el club. No es algo fácil de analizar. Para nada. Lo intentamos, en este artículo, desde el punto de vista de quienes siguen siendo, a día de hoy, los propietarios del Barça, sus socios.

Los problemas económicos afectan a todos los estamentos de la entidad, de arriba a abajo, de izquierda a derecha. Desde los socios que militan a muchos kilómetros de distancia hasta a quienes, empleados de empresas subcontratadas, se ganan la vida trabajando de forma indirecta en materia de seguridad, los días de partido o vendiendo bocadillos en Montjuïc. En una supuesta conversión de asociación deportiva sin ánimo de lucro a empresa todo cambia.

El Barça prefiere no pronunciarse

Para que cambie, sin embargo, deben darse unas condiciones previas en las que quienes aún mantienen el control, aunque éste sea cada cuatro años y a través de unas votaciones o de forma anual en la Asamblea de Compromisarios, accedan al cambio. SPORT se ha puesto en contacto con el Barça para conocer y, posteriormente, explicar qué papel tienen los socios y las socias en todo este asunto desde el punto de vista estatutario. La intención era hablar con el Síndic del Soci, Joan Manuel Trayter, pero ni de forma directa ni a través de los canales oficiales en materia de comunicación ha sido posible conocer su punto de vista.

Pese a todo, consultados los estatutos del club, es posible concluir que, en el caso de que la junta directiva llegara a proponer un proceso de conversión a SAD, los propietarios tendrían la última palabra y en ellos estaría la responsabilidad de dar un paso histórico e irreversible. Lo explica de forma meridiana Xavier Albert Canal, abogado especialista en derecho deportivo, además de socio del Barça y activista blaugrana: "No creo que esto llegue a pasar y deseo que no pase. De hecho, pongo la mano en el fuego que esto no pasará con esta junta, pero, para que ocurriera, habría que aprobarlo a través de la Asamblea de Compromisarios y con una mayoría reforzada, no el cincuenta más uno, sino de tres cuartas partes".

La conversión, a nivel legal, supondría que quien tuviera un porcentaje mayoritario de las acciones podría hacer cualquier cosa, desde trasladar el club a otra ciudad hasta cambiar el escudo o los colores de la camiseta: "Todo aquello que respete la normativa del país y de la comunidad europea", explica Canal. Y es que, añade, "los socios como tales desaparecen y debería estudiarse cuál sería su vínculo con la entidad, pero ya no tendrían ningún tipo de capacidad de elegir el presidente".

Un proceso largo y definido

"Es el socio el que decide. Y nadie más", comenta el abogado. Eso sí, podría darse el caso de que la situación económica del club fuera insostenible hasta el punto de no tener la capacidad de hacerse cargo de sus obligaciones financieras. Llegados a este punto, quienes gobiernen el Barça podrían verse obligados a colocar a los propietarios en una disyuntiva extrema: bajar la persiana o aceptar una SAD como única vía para asegurar la viabilidad del club.

Este es el proceso previsto según los estatutos actuales y la junta directiva, en tal caso, debería incluir ese punto en el orden del día, que debería ser muy claro para que la conversión se llevara a cabo en unos términos concretos. Antes, entiende Canal, sería necesario un proceso en el que se debatiera el modelo de propiedad e, incluso, "la posibilidad de que, tras el voto de la Asamblea, fuera ratificado por un referéndum que no debería ser vinculante". Según la actual normativa, para que fueran todos los socios quienes votaran a favor o en contra de tal decisión, "habría que modificar los estatutos".

"La regla de la Asamblea de Compromisarios estaba prevista en la normativa catalana" para los clubs grandes, "pero ahora ya no es así" y "cada club puede regular como considere oportuno: cambiar la composición de la Asamblea, poner más o menos senadores, cambiar los porcentajes... En esta modificación podrían, para una supuesta aprobación de la conversión en SAD, decidir que todos los socios, mediante un referéndum vinculante, tomaran la decisión".

Xavier Albert Canal está convencido de que todo este proceso no llegará a producirse, por lo menos durante el actual mandato de Joan Laporta, aunque sostiene que los mecanismos para una hipotética conversión otorgan a la masa social la última palabra.