Dónde comer y pasar las horas previas al clásico: 10 propuestas cerca de Montjuïc para superar los nervios

Te traemos una lista de restaurantes y espacios al aire libre imperdibles para comer en la montaña mágica antes ir al Lluis Companys También varios planes alrededor de Montjuïc para matar el tiempo antes de subir al estadio y meterte de lleno en el clásico

Este sábado 28 es jornada de clásico en LaLiga. Un día grande para el culé, que tiene marcado en rojo en el calendario desde hace meses este Barça-Madrid en Montjuïc.

El encuentro se disputará en un horario atípico (16.45 horas), así que los aficionados que acudan al Lluis Companys deberán hacerlo antes de lo habitual -mejor ir con tiempo para evitar aglomeraciones- con el estómago lleno y en hora de sobremesa.

Es por eso que os traemos algunas propuestas gastronómicas (¡las hay y muy recomendables!) y de ocio (hay vida más allá del fútbol) cerca de Montjuïc, para pasar los nervios en las horas previas al encuentro de la mejor manera.

Dónde comer

Restaurantes

Xemei (Pg. de l'Exposició, 85)

Los que haya pisado este santuario de la pasta seguro que aún sueñan con el Pappardella con ragu di ossobuco. El Xemei es un clásico de Barcelona si lo que buscas es comida italiana (los propietarios nos regañarán al grito de "¡veneciana!") top. Piqué es uno de sus adeptos.

Xemei, una apuesta segura | XEMEI

Can Vilaró (Comte Borrell, 61)

Si lo que buscas es comida tradicional, esta es una opción top cerca del Mercat de Sant Antoni. Una experiencia casi familiar que ha logrado esquivar, de momento, la gentrificación turística. Recetas de la abuela; clásicos de ayer, hoy hechas con mucho cariño: Albóndigas con sepia, capipota... Para salir rodando... antes del clásico.

Bodega Amposta (Amposta, 1)

Cocina catalana de platillo y tapa en una institución de Montjuïc. La clave es un horno de brasa del que salen platos a medio camino entre la tradición y la innovación. Los hits: la ensaladilla rusa es un must y yo no me perdería la codorniz confitada.

Koska Taverna (Blai, 8)

Situado en la concurrida zona de Blai, su propuesta es como estar en un sitio de tapeo del país vasco... pero en pleno Poble Sec. Servicio muy cercano, tapas muy cuidadas y gran selección de vinos. ¿Apetece una tortilla con txipirones a Lo Pelayo?

Al aire libre

Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer ( Avinguda Miramar, 30)

Uno de los jardines más bonitos de Barcelona y un lugar perfecto para hacer un pícnic antes de ir al Luis Companys. Por aquí encontrarás espacios llenos de color y pasajes bucólicos (¿has visto las plantas acuáticas?) que te ayudarán a bajar la tensión antes del clásico. Perfecto para ir con la familia y olvidarte del bullicio de la ciudad.

Jardins de Mossèn Cinto Verdaguer | AJUNTAMENT

En los jardines del Grec

Uno de los mejores rincones de la ciudad. Unos jardines muy cuidados que incluyen un anfiteatro al aire libre. Dos espacios perfectos para dar un paseo y hacer un pícnic. ¿Te parece poco? Si estás por la zona puedes rememorar los Juegos Olímpicos del 92 con una visita a la Piscina Municipal de Montjuic ubicada al este del Anillo Olímpico de Montjuic de Barcelona ¡En lugar de atletas encontrarás decenas de gaviotas que invaden la piscina!

De museos

Fundació Miró (Parc de Montjuïc, s/n)

Estos días se puede encontrar en Barcelona una doble exposición en la Fundación Miró y el Museu Picasso, donde confluye la obra de los dos pintores. Una oportunidad fantástica para poder disfrutar de la obra de ambos en un espacio -La Fundació Miró- que por si sola es uno de los espacios más increíbles de la ciudad.

MNAC (Palau Nacional, Parc de Montjuïc, s/n)

El Museu Nacional d'Art de Catalunya ofrece dos exposiciones estos días: 'La mano guiada. Josefa Tolrà (1880-1959) - Madge Gill (1882-1961)' y Mujeres visionarias y Donación Ferran Garcia Sevilla. Tensiones y revueltas'.

Deporte y 'turismo' antes del clásico

Club de Tenis Pompeia (Carrer de la Foixarda, 2):

Este histórico club de tenis (el mítico Josep Maria Minguella es un clásico del lugar) mantiene la estética de los años ochenta. Acercarse a él es como -literalmente- hacer un viaje en el tiempo. Sus instalaciones apenas han cambiado y es un buen sitio para hacer un partido de tenis o simplemente tomar algo (¿apetece hacer un vermut con vistas antes del clásico?) y comer un bocadillo antes del clásico.

Poble Espanyol (Av. de Francesc Ferrer i Guàrdia, 13)

A pocos metros de las fuentes de Montjuïc, el Poble Espanyol recrea la cultura española en un espacio que incluye gastronomía, arquitectura y arte. Un lugar que se ha ido reciclando (acoge cada vez más conciertos y festivales) y que tiene algo de parque temático.

Creado con motivo de la Exposición Universal de 1929, sigue teniendo algo mágico por su singularidad. Si te quedas con ganas de más la zona aún te ofrece dos experiencias más: visitar el castillo (consulta los horarios) y subirte al funicular. Por algo la llaman la montaña mágica. El sábado se vestirá de gala para el clásico.