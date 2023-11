"El Barça siempre está buscando la utopía"

Bruno Saltor, ex futbolista español y ahora entrenador, analiza la situación del Barça Entiende que exigirse la excelencia en todo momento supone "una gran presión"

El momento por el que pasa el Barça está en boca de todos, pero no todos lo que opinan lo hacen en la misma dirección. Bruno Saltor, ex futbolista español entre otros del Espanyol, el Almería o el Valencia, ahora sigue formándose para ejercer de entrenador tras su breve paso como ayudante de Pochettino en el Chelsea. Saltor ha pasado por los micrófonos del 'Tu Diràs' de RAC1 para expresar su particular forma de ver lo que le pasa al Barça.

"El Barça siempre está en búsqueda de la utopía", una forma de explicar que busca lo imposible, y que ello supone "que la presión sea grande". Y es que el ex futbolista entiende que "cuando ganas, quieres hacerlo de goleada, cuando es por goleada, marcar un gol más, luego que no te marquen... Es la constante búsqueda de la utopía", con la presión añadida que ello supone para todos los que forman el club.

Bruno Saltor, durante su etapa como técnico interino del Chelsea | Cordon Press

Pese a ello, sí cree que "el Barça tiene que generar más, tiene que ir avanzando, pero tienes a jugadores nuevos, con diferentes referencias y formas de jugar, que se deben adaptar al sistema y eso lleva tiempo", considera Saltor, que tiene claro que Xavi sabrá encontrar las soluciones: "Si es la decisión correcta, Xavi la tomará, ha demostrado que tiene la capacidad y el liderazgo para tomarla porque, además, será por el bien del grupo. Desde dentro", refiriéndose a lo que hace un entrenador, "lo que queremos es lo mejor para el equipo".