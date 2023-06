Palo brutal del presidente del Bayern a Xavi y el Barça por Kimmich

Herbert Hainer deja claro que nunca ha habido nada y no hay la más mínima posibilidad de que el jugador salga "No entiendo cómo flirtean tan ofensivamente y públicamente por Kimmich si es nuestra pieza anfular"

El presidente del Bayern de Munich ha aprovechado una entrevista en 'Sky Alemania' para lanzar un palo hacia el Barça y, sobre todo, su técnico Xavi Hernández por hablar de Kimmich. El máximo dirigente del club alemán fue claro al asegurar que ni ha habido caso ni lo habrá. "No entiendo porque flirtean abiertamente y ofensivamente con el jugador. Kimmich es una pieza angular absolutamente para nosotros y es implantable que pueda salir", aseguró Hainer.

Hainer añadió que "Kimmich está firmemente comprometido en nuestros planes de presente y futuro con total seguridad". El Bayern quiso marcar músculo con estas palabras para dejar claro que el futbolista es absolutamente intransferible. Desde el club alemán aseguran que nadie del Barça se ha puesto en contacto con ellos o con el jugador y no entienden que se le asocie con el club blaugrana. Kimmich no tiene precio para el Bayern porque no se negocia por él.

De hecho, el propio jugador salió al paso de las informaciones que le asociaban con el Barça para dejar claro que le quedan dos años en el Bayern y que piensa cumplirlos. Incluso, podría ampliar su contrato ya que reveló que "tenemos grandes planes de futuro". En el entorno del futbolista tampoco entienden las informaciones relacionadas con el Barça aunque agradecen que a Xavi le pueda gustar el futbolista. No vendrá.