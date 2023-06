El Barça, firme con Kessié: o 35 millones o se queda

El área deportiva no es partidaria de sacar al jugador si no es con un gran traspaso Está en la lista de transferibles, pero no es descartable que se quede

El futuro de Frank Kessié en el Barça puede dar un giro radical. El club blaugrana le ha puesto en el mercado, pero tiene claro que solo le dará salida a través de una operación de traspaso que debe rondar los 35 millones de euros. Hay clubs interesados, pero si no se llega a estas cifras, el área deportiva es partidaria de retenerle porque la plantilla no tiene futbolistas de su perfil.

Xavi Hernández y la dirección deportiva analizaron la plantilla y consensuaron trabajar las salidas de Ansu Fati, Ferrán Torres y Kessié. Son bajas dolorosas, pero la situación económica a causa del límite salarial aprieta y no había otra salida que vender para poder incorporar jugadores. Pero la estrategia, en el caso de Kessié, solo se llevará a cabo si la cifra a ingresar es importante, algo que por ahora no ha ocurrido.

Desde el área deportiva entienden que no se puede malvender a jugadores y que es mejor retenerles antes que un mal traspaso que tampoco ayudaría a inscribir futbolistas. Por ahora, Ansu y Ferrán Torres tampoco desean salir y hay complicaciones, pero con Kessié el club tiene muy clara la tasación y no está por la labor de intercambios ni nada por el estilo.

La llegada de Deco ha motivado este cambio de opinión. Kessié es un activo del club y un perfil diferente a los centrocampistas que hay en la plantilla. Venderle por debajo de lo previsto significaría que el club tendría muy poco margen para incorporar a un jugador mejor que él y se considera un sinsentido.

Hasta el momento, el Inter ha sido el club más interesado por Kessié pero solo está ofreciendo opciones de intercambio. La que más interesaría es cambiarlo por Brozovic, pero también hay dudas. Se espera que algún club de la Premier acabe poniendo el dinero, pero pasan los días y de momento esta situación no se da.

Si todo sigue por el mismo camino, Kessié tiene números de continuar el próximo curso en el Barça. Xavi desea un centrocampista por delante de la defensa que pueda suplir a Busquets, pero las opciones de nivel son muy caras y complicadas y es poco probable que se pueda acceder a ellas.