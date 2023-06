El Barça apremia a Umtiti para que se marche antes del 30 de junio

El club blaugrana quiere cerrar un traspaso y certificar el ahorro de su ficha hasta el 2026 Temen que la irrupción de ofertas árabes pueda complicar el proceso

El Barça acelera para poder sacar jugadores antes del próximo 30 de junio. El club blaugrana necesita ingresar y generar ahorro lo antes posible para poder inscribir jugadores y ha apremiado al entorno de Samuel Umtiti para que comiencen a tomar una decisión sobre su futuro. Tiene ofertas y esperan que en menos de 15 días puedan solventar el asunto.

La primera venta blaugrana apunta a Lenglet hacia el Tottenham por quien se está negociando un traspaso bajo a cambio de ahorrarse toda la ficha del jugador de los próximos tres años. Se da prácticamente por hecho que la próxima semana habrá entente una vez el futbolista ha dado ya el OK a un contrato de larga duración en Londres.

En cuanto a Umtiti, el club blaugrana sabe que había negociaciones avanzadas con el Olympique de Lyon y un club italiano, pero la irrupción de equipos de Arabia Saudí podría ralentizar el proceso. El Barça le ha dado libertad de elección al central francés siempre que la operación entre dentro de unos parámetros: quieren un ingreso de venta y la rescisión completa de su contrato hasta el 2026.

Umtiti, que estuvo unos días de vacaciones en Barcelona, no quiere fallar en la elección de su nuevo destino y se tomará su tiempo, pero también tiene claro que el Barça no cuenta con él y que no se lo llevará de pretemporada bajo ningún concepto. La presión comienza a ser importante porque el club blaugrana ya tiene poco margen de tiempo. Los próximos 15 días deben ser decisivos para las salidas.