El nuevo Busquets tiene en vilo a Xavi

De entre todas las necesidades que tiene el Barça para reforzar la plantilla y las dificultades económicas que condicionan los fichajes, lo que más preocupa a Xavi es quién será el nuevo Busquets. Observarán que no me refiero al sustituto de Busquets como tal, pues no se busca a un jugador que se le parezca, sino a su clon.

Xavi entiende que solo hay dos futbolistas en el mercado que reúnan esta condición: Rodri, piedra angular en el City de Guardiola, que naturalmente no está en venta, y Zubimendi, por el que la Real no va a negociar un solo euro de los sesenta millones de su cláusula de rescisión y que, por si no fuera poca dificultad, tampoco él parece estar por la labor de abandonar Anoeta. Fuera de estos dos jugadores, se abre un abanico de posibilidades que no acaban de convencer al entrenador barcelonista, que ya abortó la operación Rúben Neves antes de que Ansu Fati la desactivara con su deseo de seguir en el Camp Nou. Otros objetivos están en estudio, todos con pros y contras, lo que tiene en vilo a Xavi.

UN ESPECIALISTA

Para empezar, si viene Gündogan no será para ocupar el puesto de Busi. Es obvio que en el City no ejerce esta función porque hay otro mejor y lo que Xavi quiere es un especialista. El entrenador ve al alemán como interior para dar un gran salto de calidad respecto a Kessié. Amrabat es una posibilidad por precio, pero no exactamente por condiciones: más fuerza y trabajo, pero menos juego posicional. Nico sería una alternativa gratis, pero ni le ven ahí ni le juzgan suficientemente maduro para la demarcación. Se sondeó a Bruno Guimaraes, pero el precio, no menos de 60 millones, le descarta. Y en el radar de Deco, aparecen dos portugueses con buenos credenciales. Palhinha, que ha destacado en el Fulham, y Florentino Luis, máximo recuperador de la Champions con el Benfica. No serían baratos. Como ven, costará encontrar al nuevo Busquets. Es de tanta importancia no equivocarse, que Xavi está permanentemente encima de la jugada. Y sigue pensando en Zubimendi...

La clave: pocas alternativas convencen enteramente al entrenador, que está encima de todas las operaciones.