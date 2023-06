Los tres escenarios que maneja el Barça en el mercado

Pese a que todavía no puede fichar con la regla 1-1, en el club afrontan con moderado optimismo el mercado de fichajes Desde la dirección deportiva descartan el peor escenario, que sería no poder incorporar nada y tener que vender alguien

Desde que finalizó la temporada, Xavi Hernández no se ha cansado de repetir en las distintas entrevistas que ha concedido que el equipo se debe reforzar con jugadores de calidad si se quiere seguir compitiendo en buenas condiciones para aspirar a todos los títulos. La exigencia en el Barça es máxima y después de conseguir la Liga esta temporada el club quiere iniciar un nuevo ciclo ganador.

"Somos conscientes de que nos hemos de reforzar para competir porque al Barça se le exige, sobre todo en Europa. Hay que ser competitivos, necesitamos dos jugadores por posición. Hemos sacado provecho de la plantilla. El paso definitivo pasa por reforzarnos bien, para competir por todos los títulos. Hay que dar un paso más para ganar la Champions", afirmó el técnico.

Eso sí, los objetivos irán en función de cómo finalmente el club azulgrana pueda mejorar la plantilla. Xavi también ha recordado que la situación económica es la que es y que trabajan con tres escenarios distintos a la hora de afrontar el mercado de fichajes.

La semana pasada la LaLiga aprobó el plan de viabilidad del FC Barcelona pero todavía les impide fichar con la regla del 1-1 (si ahorras diez puedes gastar diez) y les mantiene la regla del 40%, que permite gastar en fichajes el 40% de lo que consiga en ventas o reducciones de sueldo.

El escenario más positivo

En la entrevista que concedió a SPORT, Xavi aseguró que en el escenario en que no tuvieran restricciones podrían llegar hasta seis fichajes. A día de hoy, esta opción está prácticamente descartada porque no se podrían inscribir todos los fichajes.

El técnico azulgrana también fue muy claro y aseguró que las prioridades son reforzar el centro del campo, con un pivote top como gran objetivo, y la delantera. Fichado ya Iñigo Martínez, que llega con la carta de libertad, en esta situación se querría traer también a Gündogan como centrocampista ofensivo e intentar los fichajes de Kimmich o Zubimendi como relevo de Busquets. También estar muy pendiente de Rubén Neves, con el que ya hay un acuerdo.

Kimmich y De Jong en un partido de Champions en el Camp Nou | EFE

Para la delantera, se intentaría conseguir el fichaje de Vitor Roque, la perla brasileña de 18 años por la que suspiran diferentes clubes pero que el Barça tiene muy bien controlada y también Yannick Carrasco. El club azulgrana tiene una opción de compra de unos 16 millones de euros por el extremo del Atlético de Madrid.

Y si hubiera todavía margen, se intentaría incorporar a un lateral derecho. Hay muchos nombres encima de la mesa (Meunier, Cancelo, Fresneda, Foyth...). Pero cómo ya hemos dicho, a día de hoy, esta planificación es imposible de llevar a cabo por las restricciones económicas y por la imposibilidad de inscribirlos a todos por el fair-play. Además, requeriría de muchas salidas de la actual plantilla.

El escenario intermedio

Este es el escenario más probable pero también requerirá de mucho trabajo. Que se pueda reforzar la plantilla lo justo para hacerla un poco más competitiva que la temporada pasada.

La situación con Iñigo Martínez no cambia porque ya está fichado. En este escenario, la prioridad total y absoluta será traer un pivote de máximas garantías. "El relevo de Busquets tiene que ser un 9 o un 10", afirma Xavi. Se luchará para traer a Kimmich o Zubimendi como primeras opciones pero sin descartar conformarse con Amrabat o Brozovic, opciones mucho más económicas.

Auba celebra el gol | DAVID RAMÍREZ

En la delantera, el Barça debería conformarse con recuperar a Abde y quizá intentar el retorno de Aubameyang siempre que llegará gratis y se rebajase su sueldo prácticamente a la mitad, o más.

El más pesimista

Es improbable porque el club azulgrana está haciendo los deberes y tiene un plan de ahorro y ventas asumible. Pero no hay que descartar que el club no pueda prácticamente fichar en el mercado si no puede inscribir a jugadores.

En este apocalíptico escenario, el Barça debería conformarse con la plantilla actual (más Iñigo Martínez), intentar fichar un relevo para Busquets y poco más. En esta situación los cedidos Abde y Nico podrían tener opciones de volver para quedarse.

La delantera quedaría tal y como está y se deberían frenar algunas de las salidas previstas.