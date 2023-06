Zubimendi se 'borra': Las alternativas sobre la mesa

El centrocampista vasco no recoge (por ahora) el guante de Xavi y 'jura' fidelidad a la Real Sociedad; hasta ahora (y a pesar de la enorme dificultad) su nombre seguía presente en las listas de candidatos al pivote El Barça no descarta abordar su incorporación más adelante, pero el objetivo inmediato ahora es concretar algunas de las alternativas: Amrabat, el mejor situado

Parece que el nombre de Martín Zubimendi va a empezar a desaparecer de las listas de futuribles a ejercer de Busquets en el Barça. Él mismo se ha encargado de visibilizarlo en una entrevista al 'Diario Vasco'. "Me motiva más heredar el '4' de Asier Illarramendi que el '5' de Sergio Busquets". No podía ser más claro respecto a los 'guantes' que Xavi ha ido dejando caer en las últimas ruedas de prensa.

El jugador de la Real Sociedad, por características y proyección, es (era) el favorito del staff para reemplazar el enorme vacío que deja 'Busi'. 15 años siendo amo y señor de pivote, reinventando la posición y siendo titular indiscutible. Una baja 'traumática' y a la que Xavi da prioridad absoluta reemplazar.

DOS ESCENARIOS

El hecho de que Martín se haya bajado de esa pugna, deja un escenario abierto. ¿Es mejor hacer una inversión fuerte ahora por un perfil que no sea 100% del agrado del míster o apuntar más bajo y buscar algo más de rendimiento inmediato aunque sea un tipo de futbolista distinto? Es en lo que está trabajando la dirección deportiva.

'Autoexcluido' de la lista Zubimendi, la ristra de nombres se centra ahora en los Amrabat, Guido Rodríguez o Rubén Neves. Y con Kimmich comiendo aparte. Como una 'fruta prohibida' que en las condiciones contractuales actuales es imposible de abordar.

SOFYAN, TODOS LOS INGREDIENTES SE ALINEAN

El precio de Sofyan puede rondar los 20 millones más alguna cesión. Además, la Fiorentina está por la labor (se lo prometió en invierno cuando finalmente no se concretó su salida al Barça). Es, por ahora, el mejor situado. Con Rubén Neves está todo apalabrado a nivel de condiciones y espera el OK para viajar, pero no es una opción del agrado de Xavi, como se ha ido desprendiendo todo este tiempo. El tema de Guido está frío, aunque gusta más al staff que el de los 'Wolves'.

Amrabat, con la Fiorentina | AFP

El caso es que el asunto está parado por culpa de las salidas. Totalmente enquistado, diríamos. Eso sí, la secretaría técnica, una vez Xavi es consciente de que debe olvidarse por ahora de Zubimendi, trabaja en el resto de nombres para allanar el terreno. Es la opción (junto con el delantero) en la que se planea hacer una mayor inversión.