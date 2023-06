El Barça tiene listo un plan B para fichar a un mediocentro

Joao Palhinha (Fulham) y Florentino Luis (Benfica) aparecen como alternativas para suplir a Busquets Deco ha mantenido ya contactos para comprobar su disponibilidad y trabajan para que haya fichaje

La prioridad absoluta del Barça pasa por fichar a un mediocentro que tenga la capacidad de suplir a Sergio Busquets con solvencia. Xavi Hernández ha pedido centrar todos los esfuerzos económicos del club en esta posición, pero el mercado está muy complicado y las opciones de primerísimo nivel son imposibles. El nuevo director deportivo, Deco, trabaja ya intensamente desde hace días para encontrar una solución y ha apuntado dos nombres que pueden ser factibles siempre que haya acuerdo de traspaso. Se trata de Joao Palhinha (Fulham) y Florentino Luis (Benfica), dos pivotes que han mostrado un grandísimo nivel y podrían encajar en el Barça.

La idea prioritaria de Xavi era firmar a Martin Zubimendi, de la Real Sociedad, pero el precio de la cláusula de rescisión y la indefinición del jugador, que prefiere seguir un año más en la Real, han echado al traste la operación. El club había realizado un extenso informe sobre varias posibilidades de mercado entre las que se encuentra Amrabat, pero Deco se está decantando más por Palhinha y Florentino Luis, convencido de que se trata de dos centrocampistas con cualidades más específicas para el Barça.

En los dos casos no se trata de fichajes fáciles ni mucho menos pero, al menos, el futuro director deportivo blaugrana tiene la seguridad que los dos futbolistas estarían en clara disposición de querer venir al Barça. Se trata de dos perfiles con un potente físico y que han evolucionado muy bien con el trato de balón. El Barça ya los tenía analizados previamente y los informes de ambos son favorables y avalados por el propio Deco.

Palhinha es el más conocido de los dos. Ya estuvo en la órbita del Barça el verano pasado cuando fue ofrecido, pero se descartó su incorporación al priorizar otras posiciones. Finalmente, el Fulham lo fichó por 20 millones de euros y en su primera temporada en la Premier League lo ha bordado. Titular indiscutible, se ha convertido en una de las piezas clave del Fulham durante todo el curso. Juega por delante de la defensa, es organizador y posee un gran posicionamiento en el terreno de juego. Es especialista en el robo de balón y distribución y ha mejorado en el ritmo de juego. Su altura, 1,90 metros también le hace potente en el juego aéreo.

La temporada de Palhinha no ha pasado desapercibida entre los equipos ingleses y ya ha tenido varios sondeos. Manchester United y Liverpool han intentado firmarle pero el Fulham no ha querido vender a un club inglés. El Bayern también se lo estaba planteando, pero por ahora no es una prioridad. Su tasación de mercado es de 35 millones de euros, pero el Fulham parece que va a pedir cerca de 50 millones aunque estaría dispuesto a hablar de intercambios. Ha mucho margen negociador.

Florentino Luis es la otra opción. SPORT ya avanzó hace unos días que el Barça se había movido con su entorno tras su sensacional irrupción en la Champions. Se trata de una apuesta porque éste ha sido su año de explosión. Tiene 23 años y un potencial físico impresionante aunque ha dado un paso al frente decisivo en el toque de balón. Es el mayor recuperador de la Champions e indiscutible en un Benfica que ha jugado muy bien en Europa este curso.

El internacional portugués tiene una cláusula de rescisión de 120 millones de euros, pero el club portugués podría venderle por unos 40 millones y también podría estar interesado en alguno de los descartes del Barça. Deco conoce las cifras desde hace días y ya se ha movido con su entorno para conocer su disponibilidad. Hay muchos clubs europeos detrás de Florentino Luis, pero el futbolista estaría encantado de recalar en el Camp Nou.

La estrategia del Barça es clara y pasa por firmar a un jugador indiscutible en la posición. No van a poder ser las primeras opciones, pero sí futbolistas de proyección que pueden hacer muy buen papel en el equipo blaugrana. Y la inversión será importante en la medida de las posibilidades blaugrana. Porque el área deportiva tiene clarísimo que solo se podrá fichar si hay ventas que dejen dinero en caja y rebajen la masa salarial.

Es por ello que Deco también maneja una lista de opciones 'low-cost' que vendrían a ayudar por una temporada esperando tiempos económicos mejores. No es lo ideal pero se activaría esta opción en el caso de que fuese imposible afrontar una gran inversión. O eso o tirar de la cantera o de los jugadores disponibles en la plantilla, aunque es un riesgo demasiado grande para competir en Europa. Van a hacer todo lo posible para fichar. Y fichar bien.