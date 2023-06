Las razones por las que Zubimendi no aprieta para ir al Barça

La ilusión de jugar la Champions con la Real y las condiciones económicas que tiene cumplen sus expectativas Está muy arraigado a San Sebastián, donde mantiene a su cuadrilla y vive "muy tranquilo" cerca de la montaña

En San Sebastián aún no descartan la salida de Martín Zubimendi al Barça, pero no creen que el jugador apriete para salir. Sus palabras en 'El Diario Vasco' apuntaban en esa dirección: "Me motiva más heredar el '4' de Illarramendi que el '5' de Busquets". Toda una declaración de intenciones del futbolista, que ahora mismo encuentra en la Real Sociedad un escenario ideal en este momento de su carrera.

Imanol Troyano, el periodista que le hizo esta entrevista hace unos días, explica la situación. "No creo que lo que dijo sea un no rotundo al Barça y aquí hemos vivido salidas importantes como Illaramendi al Madrid en su día o Isak el verano pasado", empieza diciendo. "Pero no creo que ni la Real ni él tengan urgencias. Aquí tiene sus expectativas cubiertas: jugará la Champions con la Real y está en un club con una gran estabilidad económica".

Perplejidad en el barcelonismo

En el barcelonismo existe cierta perplejidad con las declaraciones públicas del futbolista. No es habitual que, cuando un club como el Barça abre las puertas a algún futbolista, haya una respuesta tan tibia del jugador. Xavi, con sus declaraciones públicas, ha dejado claro que sería su primera opción para coger el relevo de Busquets. Pero las palabras de Zubimendi cada vez que le preguntan parecen más dirigidas a contentar a la Real que a abrir las puertas del Barça.

Zubimendi, además, está muy arraigado a San Sebastián. No solo es el club de su vida también, también mantiene su cuadrilla de siempre y vive "muy tranquilo" cerca de la montaña. "Por suerte sigo viendo en San Sebastián. Allí están mis amigos y cuando puedo, quedo con ellos”.

Lo explicó hace unos meses en una entrevista SPORT. "Por las tardes, cuando puedo, me voy a pasear, tranquilo, con buenas vistas. Solo con el perro, que está bien”. En verano, es habitual ver al centrocampista en la playa de Gros y el gusanillo del fútbol le aparece rápido. “Si sacan un balón, no me puedo quedar tumbado, juego con ellos”.