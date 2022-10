Nadie responde a Quique Setién

El ahora técnico del Villarreal le ha cogido el gusto a hablar del Barça en cada entrevista en las que solo hace que corroborar que su contratación fue un error

Hubo un día en el que Quique Setién asumió un protagonismo muy por encima de sus expectativas. La falta de liderazgo del técnico ayudó, y mucho, a que el Barça encajara la peor humillación de su historia, un 2-8 que será recordado durante décadas.

Años después, cuando él mismo se creía jubilado y el Villareal le ha vuelto al primer plano, parece querer justificarse de todo aquello vivido en el Barcelona con frases en sus entrevistas diciendo que “en el Barça no fui yo”, “no hablo de Messi”, “No estoy sorprendido con la situación el el Barça, la esperaba”... El vestuario de ese equipo, y los ex jugadores que le sufrieron, no piensan responderle aunque algunos grupos de WhatsApp sacan humo porque todavía hoy alucinan con lo vivido. Como cuando recuerdan cómo presentó a Eder Sarabia ante el grupo: “A éste no le hagáis mucho caso” o como preparaba los entrenamientos solo pensando en rodos para meterse a participar en ellos y decirles a los jugadores: “¿¡Has visto como juego yo!?”, o incluso cuando mandó a Messi le dijo “si no te gusta lo que yo digo, allí está la puerta y vete a casa”.

Quique Setién le ha cogido el gusto a hablar del Barça en cada entrevista en las que solo hace que corroborar que su contratación fue un error por tratarse de un técnico al que el Barça le venía demasiado grande.