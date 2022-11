"En algún momento me apetecerá presidir al Barça, pero ahora no lo tengo en la cabeza"

El defensa habló de su despedida, la expulsión en Pamplona y de su futuro en el canal de Twitch de Ibai Llanos "Si no hubiera habido lesiones en mi posición, hubiera decidido antes la retirada; me sentía desubicado", aseguró el barcelonés

Gerard Piqué dejó varios titulares en la charla que mantuvo en el canal de Twitch de Ibai Llanos. No descartó presidir al Barça algún día, pero sí aseguró que ahora mismo no pensaba en ello y que tenía otros proyectos en mente. También el barcelonés explicó su despedida del equipo azulgrana y desveló que lo hubiera decidido antes de no haber sido por las lesiones en defensa. Además, dio las claves de su expulsión en Pamplona, que consideró. injusta a todas luces.

Además, adelantó durante una conversación que se alargó durante más de 90 minutos, la presentación este jueves (20.00 horas en un teatro de Barcelona) de un acto que involucra a diferentes streamers y que promete ser un 'bombazo'.

La posibilidad de ser el presidente del Barça

"En algún momento seguro que me apetecerá ser presidente del Barça", reconoció a Ibai. Pero no entra en sus planes más inmediatos. "Ahora mismo no lo tengo en la cabeza, tengo ganas de hacer muchísimas otras cosas. He disfrutado mucho de mi carrera, pero no estar entrenando, jugando me dará la libertad para hacer otras cosas. Veremos en un futuro, no sé si lejano o cercano", añadió el barcelonés, quien sí reconoció que "en un futuro sí me gustará ayudar al club de mi vida, a desarrollar todo el potencial que tiene".

La decisión de la retirada

"Son muchas razones que uno va pensando a medida que avanza la temporada", admitió Piqué sobre la decisión de dejar el fútbol, madurada desde hace tiempo y que incluso podía haber llegado antes. "El mister me transmitió que este año lo iba a tener difícil, pero yo lo quería intentar porque venía de una muy buena temporada anterior a nivel personal", aseguró el barcelonés. Pero pronto se dio cuenta de que no iba a ser como antes. "Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores y vi que el parón era una oportunidad para tomar la decisión. Siempre he dicho que cuando no me sintiese importante lo dejaría, y que hubiera lesiones en mi posición lo hizo retrasar. Hubo partidos, teniendo que entrenar después de Elche, de Valladolid, en los que me sentía desubicado y estuve a punto de entrar en el vestuario y decir: 'Se acabó".

Pero no lo hizo y se puso "el parón del Mundial como fecha límite, pues sabía que después se iban a recuperar los jugadores", reconoció.

Este jueves, último acto en el FC Barcelona

La despedida ante el Almería le ha dejado un gran recuerdo a Piqué. "Para mí fue espectacular, no me esperaba lo que pasó. Odio las despedidas, pero me fui muy feliz", señaló. Y explicó que a Joan Laporta se lo comunicó "en la mañana del partido en Plzen, por mensaje. Lo habíamos hablado anteriormente en su casa. Acabamos con un abrazo y una sonrisa".

Este jueves se volverán a ver, pues Piqué desveló que se realizará "la fotografía con todas las Copas" y entregará "la última camiseta para el Museu del club", en un acto que realizará junto al presidente, Joan Laporta.

La expulsión en El Sadar

Piqué ya no jugó en Pamplona porque fue suplente y expulsado en la media parte por Gil Manzano. Así explicó Piqué la polémica secuencia: "El arbitraje nos perjudicó y mucho. El primer gol viene de un córner que no es, es que ni pasa el balón por cerca de nadie, después hay falta, la primera amarilla de Robert no lo es... no son dudosas, es que no se puede entender. Voy a hablar con el árbitro, a comentarle varias jugadas, simplemente le digo que siempre nos perjudica, que siempre es el mismo, pero no le insulto en ningún momento".

Piqué fue expulsado en el túnel de vestuarios y en el acta, Gil Manzano reflejó unos graves insultos. Piqué comentó que son posteriores, y además, no procedían de su persona. "Entro al vestuario y el del árbitro está justo al lado. Hay uno, no diré el nombre, que dentro del vestuario dice 'me cago en la p... madre'. Lo debió escuchar y me puso las palabras en mi boca", fue la explicación de Piqué.

De Florentino, el VAR y unas innovadoras ideas futbolísticas

También habló Piqué de otras cosas. Admitió estar de acuerdo con Florentino Pérez en el hecho de que las generaciones actuales no aguantan el visionado de partidos durante 90 minutos, pero dijo no estar de acuerdo con la Superliga. "Lo tengo arriba del todo, ha cambiado al Real Madrid", destacó. También lanzó alguna 'puya' a Javier Tebas, cuestionó el VAR y propuso algunas innovaciones futbolísticas a estudiar, como el regreso del gol de oro.

"La Juve me ofrecía más, pero soy del Barça y salí para volver"

Señaló igualmente Piqué que no volverá a jugar, ni siquiera en el Andorra "en un 99 por ciento de los casos" y desveló que "cuando fui del United al Barça, la Juve me ofrecía más". También explicó su marcha a los 'red devils' en un momento en que "no se valoraba la cantera como ahora. Tenía 17 años y me hubiera quedado por un tercio de lo que me pagaba el United, pero dijeron que no. Con 17 años no me valoraban nada".

¿Una velada Piqué-Joaquín?

Para terminar, Ibai le propuso a Piqué pelear en la próxima velada con el futbolista del Betis, Joaquín. Piqué respondió que "99 por ciento que no. Nunca me he pelado en la vida. No me veo con unos guantes...".

Sus últimas palabras en la charla fueron para el Real Madrid. Aseguró que siempre se había sentido a gusto tanto en la capital de España como en los clásicos. "Me van a echar de menos...", concluyó.