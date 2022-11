Gerard Piqué desvela a Ibai Llanos el motivo por el que se retiró en noviembre

En el Twitch de Ibai Llanos, Gerard Piqué explicó el aplazamiento de su retirada Tras el arranque de la temporada, el central del FC Barcelona vio clara su decisión pero la tuvo que dejar en el aire

Gerard Piqué fue entrevistado por Ibai Llanos en su canal de Twitch y en él comentó la decisión que tomó de anunciar su retirada en el mes de noviembre.

El central del FC Barcelona explicó que desde el arranque de temporada no tuvo las mejores sensaciones pero que las necesidades del equipo hicieron que hasta ahora no haya sido posible el hecho de anunciar su adiós del fútbol.

CHARLA INICIAL CON XAVI

"¿Por qué retirarse en noviembre? Son muchas razones. La gente ya sabe que empecé la temporada con una conversación con Xavi, que me dijo que iba a tener difícil jugar", explicó Gerard Piqué al inicio de su conversación con Ibai Llanos.

También explicó que tras ese momento estudió la posibilidad de retirarse pero que en ese momento el equipo le necesitaba: "Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores en línea generales y vi que el parón era una oportunidad para tener esa decisión. Yo siempre he dicho que cuando no fuera importante lo dejaría. Si no hubiera habido lesiones en mi posición me hubiera ido antes".

ENTRENAR CON LOS SUPLENTES AL ACABAR LOS PARTIDOS

Gerard Piqué contó que uno de los momentos en los que vio claro que tenía que tomar la decisión de retirarse fue cuando le tocaba entrenar tras los encuentros en los que era suplente: "Ya no me sentía como me sentía antes. Hubo un día entrenando en el Camp Nou tras un partido en el que estuve a punto de irme y decir 'me voy ya'. Vi que ya no era mi sitio. Cuando empezaron a caer lesionados dije 'no puedo dejar el equipo'. Por eso me fijé el parón del Mundial".

UNA DESPEDIDA ESPECTACULAR

"¿La despedida? Lo del sábado para mí fue espectacular. Yo no le daba esa importancia a una despedida, pero ahí te das cuenta de lo que la gente te aprecia. No me gusta despedirme a mí. También te digo que no es una despedida, porque seguiré vinculado al club", explicó Gerard sobre su adiós en el FC Barcelona.