Piqué explica su versión de la expulsión de Gil Manzano

El jugador dice que no se metió con la madre del colegiado sino que fue un compañero suyo dentro del vestuario Se rió además de la posibilidad de jugar en el Atlético de Madrid." ¿Yo con el Cholo? No me lo imagino"

Gerard Piqué explicó cómo fue la expulsión de Gil Manzano a la media parte del partido contra el Osasuna, el último de su carrera depoortiva: "En la media parte, tras el arbitraje que nos perjudicó, y mucho, porque hubo un corner que no era, una falta a Marcos Alonso que no pitó, una cartulina a Lewandowski que no era..., voy al centro del campo para comentarle varias jugadas. Él no me quiere ni escuchar. Entro al túnel y le digo que siempre nos perjudica. Con solo eso nos expulsa. Me señala y le dice Carlos Naval que "está expulsado". Me expulsa solo por eso.

Agrega que "luego he visto que misterchip los árbitros hna expulsado en España a muchos más jugadores o entrenadores de banquillo que en la Premier. Una barbaridad la diferencia. A la mínima te expulsan aquí. En la Premier te lo permiten. No tienen empatía los de aquí. Así acaba el tema. Lo que en teoría le dije de su madre fue así: Entro al vestuario y el del arbitro está justo al lado. Hay un compañero mío que está ya dentro del vestuario que dice esa frase. No quiero decir el nombre de quien lo dijo. El árbitro lo escucha desde su vestuario y me pone las palabras en mi boca. Me expulsan por decirle siempre eres el mismo. Lo que pone en el acta es una vez ya expulsado. Y lo dice otro compañero. Lo añade después porque me quiere meter 6, 8 o 4 partidos.. Lo hacen por si quiero jugar en otro club como el Real Madrid o Atlético de Madrid (Se rie). ¡ Imagínate que ahora ficho por el Atlético de Madrid!.¡Imagínate yo entrenando con el Cholo!. El que creó esa noticia...."