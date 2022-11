Las confesiones de Piqué a Ibai sobre su futuro en el Barça

El ya ex jugador del Barça se explica en Twitch con Ibai Llanos "Yo siempre he dicho que cuando no fuera importante lo dejaría"

Gerard Piqué participa en un charla informal con el 'streamer' Ibai Llanos, en la que ha explicado que de momento no se plantea ser presidente del club, tras anunciar su retirada del fútbol profesional y jugar su último partido ante el Almería.

"¿Ser presidente? Ahora mismo no lo tengo en la cabeza. Tengo ganas de hacer otras cosas. Eso sí, me gustaría ayudar al club de mi vida", dijo Piqué cuando Llanos le preguntó si tiene intención de presentarse a las próximas elecciones.

También explicó por qué ha decidido dejar el fútbol a mitad de temporada. "Son muchas razones. La gente ya sabe que empecé la temporada con una conversación con Xavi, que me dijo que iba a tener difícil jugar. Las sensaciones desde el inicio no fueron las mejores en línea generales y vi que el parón era una oportunidad para tener esa decisión".

"Yo siempre he dicho que cuando no fuera importante lo dejaría. Si no hubiera habido lesiones en mi posición me hubiera ido antes. Ya no me sentía como me sentía antes. Hubo un día entrenando en el Camp Nou que estuve a punto de irme y decir 'me voy ya'. Vi que ya no era mi sitio. Cuando empezaron a caer lesionados dije 'no puedo dejar el equipo'. Por eso me fijé el parón del Mundial", argumentó el catalán.