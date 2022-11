El primer gesto del Piqué presidente

El central protagonizó su primer acto de campaña para la futura presidencia del Barça en su último partido Quiso demostrar a la afición que si es elegido presidente, se va a hacer respetar

El adiós al fútbol de Gerard Piqué fue único. Como es él. Si el sábado se despidió del Barça en un Spotify Camp Nou lleno, entre lágrimas y firmando la mejor actuación en el último año, en su último partido como futbolista terminó expulsado. Y sin jugar.

Viendo cómo la injusticia arbitral había castigado de nuevo a su equipo, y defensor de estos colores como poco, el central catalán aprovechó su última bala para cantarle la caña a Gil Manzano, que colecciona cromos de cracks expulsados (Messi, Neymar, Suárez... y ayer, Lewandowski). Había dejado al Barça con diez a los treinta minutos de partido y con el marcador en contra por un gol que tuvo que anularse por falta sobre Marcos Alonso.

Al término de la primera parte, Piqué saltó al terreno de juego para protestar al árbitro y dejó ver su actuación, pues lo podría haber hecho en privado cuando las cámaras no miraban. Le dijo: "¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia". Y una vez expulsado, ya camino al vestuario, se quedó a gusto: "¡Es una p*** vergüenza, me cago en tu p*** madre!".

Le podrían haber caído unos seis partidos de sanción. Pero le daba igual. Si ese tenía que ser su último partido, prefería defender a los suyos y mostrar a toda la afición que si algún día es presidente, se va a hacer respetar.