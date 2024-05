Flick no era el primer candidato del Barça para el banquillo

Finales de enero. Xavi Hernández anuncia que dejará el club a finales de temporada. El Barça se pone manos a la obra para buscar nuevo entrenador y empiezan a aparecer listas internas y numerosos ofrecimientos de entrenadores. Uno de ellos es Hansi Flick, parado desde que dejó la selección alemana y con unas ganas enormes de recalar en el club blaugrana. Tanto, que llevaba tiempo estudiando castellano por si sonaba la flauta en alguna ocasión.

Y en esa primera criba que realiza la dirección deportiva, el nombre de Flick no se cuela entre las prioridades. No es que no sea el candidato número uno para ocupar el banquillo, es que ni siquiera se planteaba su contratación porque había otros técnicos que encajaban más para el proyecto. Y uno de ellos era el ya sabido Luis Enrique.

En estos meses suceden muchas cosas. Flick coge de representante a Pini Zahavi, Xavi y el club pactan su continuidad y, finalmente, Laporta decide cargarse al entrenador tras una estrepitosa derrota en Girona. Se vuelve a buscar entrandor y las opciones ahora son pocas. Y de la noche a la mañana Flick se convierte en el elegido tras unos días de vertigo con un acuerdo fácil de conseguir.