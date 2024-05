Doble premio para Lamine Yamal en los Globe Soccer Awards

El Barça ha sido uno de los clubs más premiados en la primera edición de la edición europea de los premios Globes Soccer Awards que se ha celebrado en Cerdeña. En el lujoso hotel Cala Di Volpe se ha celebrado una gala en la que se ha premiado a diferentes jugadores, entrenadores y personalidades del fútbol europeo. Lamine Yamal, con un doble reconocimiento, y sus compañeros Araujo, Lewandowski y Gündogan han sido reconocidos así como también lo ha sido el equipo femenino del FC Barcelona, flamante campeón de la Champions.

En una primera parte de la gala dedicada a La Liga, el Barça ha sido muy protagonista con el premio que ha recibido el delantero Lamine Yamal, escogido como el mejor jugador Sub-23 del campeonato español. El de Rocafonda se ha impuesto a su compañero Cubarsí así como otros jugadores jóvenes destacados como Savinho, Rodrygo Goes o Take Kubo.

La gran sorpresa ha sido cuando el canterano del Barça se ha impuesto a jugadores como Bellingham o Musiala como el mejor talento emergente de Europa. El jugador del Barça no ha podido actuar a la ceremonia y el premio lo ha recogido su agente Jorge Mendes. El portugués ha excusado a su representado: "Lamine no puede estar aquí pero está muy orgulloso de este premio recibido".

La satisfacción de Lewandowski y Gündogan

En el once ideal del campeonato español han destacado tres jugadores del Barça. El defensa Ronald Araújo, el centrocampista Ilkay Gündogan y el delantero Robert Lewandowski han sido escogidos entre los mejores. Gundo y Lewy han acudido a la gala y han hablado brevemente al recoger la distinción. El delantero polaco ha señalado que "estoy contento de estar aquí, me gusta siempre dar lo máximo en un campo" mientras que el internacional alemán ha resaltado que "debutar en un nuevo campeonato ha sido un gran reto que he vivido con gran emoción, es una gran experiencia jugar en La liga".

Reconocimiento al Barça femenino

El Barça ha ganado la distinción al mejor club femenino del año. El doble campeón de Europa ha sido reconocido por su juego y sus inmejorables resultados. El encargado de recoger esta prestigiosa distinción ha sido el directivo responsable de la sección Xavi Puig. En su discurso el representante del Barça ha explicado que "las jugadoras de nuestro club son las auténticas artífices de este éxito, ellas son un orgullo para el club por su forma de competir y ganar". Puig también elogió la importancia de los trabajadores y técnicos del club así como el papel clave de la afición blaugrana.

Otros premios con raíces culés

Los ex blaugranas Cesc Fábregas y Mikel Arteta también han sido premiados por su labor en el Arsenal y el Como. Arteta ha sido distinguido como el mejor entrenador de la Premier League mientras que el de Arenys ha recogido el premio que reconoce al Como por volver a la Serie A. Otros protagonistas con raíces blaugranas han sido Ferran Soriano y Manel Estiarte que han recogido un premio entregado al Manchester City como mejor club masculino del año.