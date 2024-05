El motivo real del despido de Xavi

Después de días de muchos rumores, el Barça anunció la semana pasada que Xavi Hernàndez no continuaría como entrenador del Barça la próxima temporada. El motivo de su despido, pese a las informaciones, es que el club nunca ha creído en él, como hemos contado hoy en 'La Posesión 1x21'.

Se ha especulado mucho con las razones de Joan Laporta para no confiar en Xavi para el año que viene, pese a insistirle en que se quedara tras el anuncio de enero. Pero ni las declaraciones de la previa ante el Almería, donde Xavi analizaba la situación del club, ni la 'lista de bajas de la discordia' han sido los motivos por los que el egarense no siga la temporada que viene.

Si el Barça confiase en su entrenador, hubiese buscado llegar a un acuerdo. Y Xavi hubiera aceptado jugar con Lewandowski y Joao Félix (además de Marcos Alonso, Oriol Romeu y Vitor Roque) si no hay más remedio. Es lo que ha hecho hasta el momento, intentando sacar el máximo rendimiento de todas sus piezas. El despido tampoco ha sido provocado por las contradicciones del discurso de Xavi con el del club respecto al fichaje de Vitor Roque, ni el papel del técnico en la planificación deportiva.

El Barça no creía en Xavi, y aunque sea legítimo, no ha creído al 100% en él desde el primer día. Todas las informaciones anteriores han sido coartadas o excusas, filtradas o no, para justificar la decisión de despedir a Xavi un mes después de afirmar que cumpliría su contrato hasta 2025. Una decisión que se podría haber tomado como consecuencia de la derrota del Barça en Montilivi, once días después de la rueda de prensa.