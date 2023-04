Miquel Iceta: "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra"

El ministro de Cultura y Deporte dio su opinión sobre la polémica, asegurando que "hace daño al deporte, no solo al fútbol" "El Barça tiene la obligación de demostrar que un club de socios puede estar mejor gestionado que cualquier sociedad anónima deportiva", añadió

El ministro de Cultura y Deporte, Miquel Iceta, espera que el 'caso Negreira' se aporte "toda la información" así como "la máxima colaboración con la justicia", a la vez que pide a todo el mundo "más humildad" y una lectura bíblica: "Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra".

Así se expresó el ministro en un acto organizado por Barcelona Tribuna d'Amics del País, advirtiendo que "toda explicación basada en el victimismo nace coja". Ha recordado que el ministerio, al no querer "desentenderse" de lo ocurrido porque "hace daño al deporte, no sólo al fútbol", acabó personándose en el procedimiento judicial, que "tardará lo que tardará y habrá recursos, pero está en el interés de todos que quien pueda dé las mejores y máximas explicaciones".

"Mientras tanto, se hacen vídeos y tal. Como no sigo esto tan de cerca, puedo decir que no los he visto. Pediría a todo el mundo más humildad, después, también, una lectura bíblica: Quien esté libre de pecado que tire la primera piedra. Siempre hay cosas que pueden ser útiles en casos así, como normas de conducta".

En este momento, a su juicio, "a todo el mundo interesa un esclarecimiento definitivo y que este proceso no debilite una de nuestras señales de identidad. Yo no soy del Barça y lo puedo decir", y añadió: "necesitamos clubes potentes y bien llevados". En el Barça, reconoció, habrá quien vea una "mano negra", porque el caso "llega en un momento de dinámica y trayectoria deportiva potente, que nos alegra a todos, incluso a los que no somos del Barça".

Sabiendo que puede ser criticado por ello, concluyó diciendo que ha leído también que "todo esto era un intento para que el Barça deje de ser un club de socios en beneficio de una sociedad anónima deportiva". "Yo creo que el Barça tiene la obligación de demostrar que un club de socios puede estar mejor gestionado que cualquier sociedad anónima deportiva", precisó.