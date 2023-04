No habrá sanción de UEFA al Barça por el caso Negreira este verano

La reunión Laporta-Ceferín fue bien: La UEFA esperaría a una resolución judicial firme para entrar El presidente blaugrana le dio su versión de los hechos e insistió en que no hubo compra de árbitros en ningún caso

El presidente del Barça, Joan Laporta, defendió la honorabilidad del club en su cumbre en Eslovenia con el presidente de la UEFA, Aleksander Ceferin. Laporta quiso explicar de primera mano todos los acontecimientos y las sensaciones fueron buenas. En el club blaugrana guardan discreción pero creen que el máximo organismo europeo no sancionará deportivamente al club blaugrana este verano. La UEFA esperaría a que se aclaren las cosas en sede judicial para entrar sobre el tema si es pertinente.

Laporta quiso restablecer unas relaciones algo deterioradas con Ceferin por el asunto de la Superliga europea, de lo que también se habló. Pero el máximo dirigente blaugrana viajó con el claro objetivo de explicar cara a cara todo lo que había sucedido en el 'caso Negreira' para que la UEFA tuviese la información de la investigación interna realizada por el club. El Barça dejó claro en todo momento que no hubo compra de árbitros en ningún caso y que, ni siquiera, la fiscalía los estaba acusando de ello.

La cumbre con Ceferin, prevista desde hacía ya algunos días, era el tercer paso que daba Laporta en su ofensiva por el 'caso Negreira'. Primero dio explicaciones públicas, luego acudió a LaLiga para hablarlo delante de todos los presidentes de clubs y, por último, se dirigió al presidente de la UEFA. La sensación final de esta cumbre es que la UEFA va a mantener un perfil bajo, alejado de las declaraciones que hizo en su momento Ceferin, y que no se daría un paso en falso.

Y es que la UEFA no quiere sancionar a un club de primerísimo nivel europeo sin antes tener el apoyo de una sentencia judicial. Hay muchos intereses económicos en juego y no se actuará en caliente a pesar de la presión que están ejerciendo desde Madrid. Ceferin no se comprometió a nada, pero las sensaciones de la reunión fueron favorables y en el Barça entienden que a corto plazo no pasará nada.

De hecho, la estrategia del Barça es clara y lo apostará todo en sede judicial. Más allá de que pueda haber o no alguna sentencia desfavorable por temas fiscales, en el club blaugrana tienen claro que no hay nada punible a nivel de corrupción deportiva, por lo que el caso acabará mueriendo más pronto que tarde en los juzgados. En España no puede haber sanción deportiva porque los hechos están prescritos y todo indica que la UEFA no actuará si el tema se cierra de forma favorable en la justicia ordinaria.