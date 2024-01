El mejor once de Pedri

Pedri está haciendo una entrevista a través del directo de Twitch de Ibai Llanos. El jugador canario ha sido preguntado por su once ideal, habiendo incluido en él a mayoría de jugadores del FC Barcelona.

Pedri, que sigue lesionado y será baja este jueves en el partido que los de Xavi juegan contra su exequipo, la UD Las Palmas, ha hecho su once ideal mundial con jugadores a los que él ha visto. Su once es el formado por: "Ter Stegen; Dani Alves, Piqué, Sergio Ramos, Jordi Alba; Busquets, Xavi, Iniesta; Neymar, Cristiano Ronaldo y Messi".

El centrocampista canario ha elogiado a varios de estos jugadores, algunos de los cuales han llegado a ser compañeros suyos. "Piqué ha sido infravalorado al final, pero era increíble y Busquets es el mejor de la historia en la posición de mediocentro. Además, es top como capitán y persona".

Otro que ha recibido elogios es quien ahora es su entrenador: "Xavi se ve ahora como entrenador, pero era una burrada como jugador". Su jugador favorito, sin embargo, es Iniesta. "Es mi jugador favorito y nos dio un Mundial. El uno contra uno que tenía era inigualable. Mi padre me decía que viera vídeos de Laudrup, pero a mí me gustaba Iniesta", ha explicado Pedri.

Messi

Evidentemente, también ha hablado de Messi. "Es el mejor de la historia. Tuve la suerte de coincidir con él y solo verlo entrenar me preguntaba: ¿Qué hago aquí con este? El primer día entré por la puerta del vestuario, fue al primero que vi y me quedé de piedra. No es que vayas a pedirle una foto, es que vas a entrenar con él".