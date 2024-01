Pedri: "Ha sido un año complicado"

Pedri, en una entrevista que ha concedido al streamer Ibai Llanos este martes, ha reconocido que no pasa por su mejor momento. Las lesiones están marcando su temporada y arde en deseos de volver para poder ayudar al equipo, aunque no se pone ninguna fecha.

"No son los mejores momentos. Ha sido un año complicado, pero bien. Vengo de estar en Tenerife, con la familia. Para mí son los mejores momentos, cuando estás en casa con ellos. Si me retirara ahora, me iría a vivir en Tenerife, pero Barcelona tiene de todo", ha asegurado Pedri.

El centrocampista sufrió una lesión en el recto anterior del muslo derecho a finales de agosto y no tuvo el alta médica hasta principios de noviembre de 2023. A mediados de diciembre volvió a quedar KO después del Valencia-Barça. Recibió un golpe que le provocó una pequeña lesión muscular.

Pedri, de todas formas, es optimista: "Tengo la suerte que cuando entro al campo me olvido. No pienso en las lesiones que he tenido". Y sobre su posible regreso al equipo, se habla de que podría estar en condiciones de cara la Supercopa de España (11 de enero, contra Osasuna), ha asegurado que "no tengo fecha para volver, pero será pronto".

El jugador recordó que "mi primera temporada fue larguísima. Jugué 73 partidos. Puede que me haya afectado, pero tenía ganas de comerme el mundo. Todo el mundo dice que cuando tienes la primera lesión se puede reproducir, pero estoy trabajando física y mentalmente para que no se repita. He cambiado la dieta y he ido a pilates. Me lo recomendó Puyi. La gente cree que es una cosa de mujeres, pero no es así. Es algo que va muy bien".