Laporta quiere a Florentino en el clásico pese al caso Negreira

El presidente del Barça consideró que el Real Madrid tuvo una actuación "impropia" al personarse como acusación Sin embargo, considera que los duelos entre Barça y Real Madrid son el mayor espectáculo del fútbol y es bueno que ambos lo fomenten

El presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, expresó su deseo de que su homólogo del Real Madrid Florentino Pérez acuda al palco del Estadi Olímpic de Montjuïc para vivir en directo el próximo clásico del día 28 de octubre, a pesar de la posición del club madridista en el 'caso Negreira'.

Joan Laporta participó en el programa 'Els Matins de Catalunya Ràdio' y durante la entrevista se refirió a los últimos movimientos del 'caso Negreira', en el que el juez instructor Javier Aguirre ha decidido que sea investigado.

El presidente del Barça negó las acusaciones del juez y cuestionó su estrategia, y además la enmarcó dentro de las maniobras de lo que calificó como "el madridismo sociológico" que busca combatir la recuperación de la entidad azulgrana en todos los ámbitos: deportivo, económico e institucional.

A pesar de todo, y de considerar "impropio que el Madrid se presentase en la causa" en su momento, Joan Laporta aseguró que le gustaría que Florentino Pérez acuda a Barcelona para vivir en directo el Barça-Real Madrid de la Liga que se disputará el próximo 28 de octubre en el Estadi Olímpic.

"Mi relación con Florentino (Pérez) es correcta. No sé si vendrá al Camp Nou (para el clásico). Ya no vino al último. A mí me gustaría que viniera porque el clásico es el mejor espectáculo del mundo y sería bueno que los dos equipos estén representados hace partido".

Florentino y Laporta, en una imagen de archivo reciente | SPORT

El máximo dirigente madridista no asistió al último Barça-Real Madrid, precisamente coincidiendo con el estallido del 'caso Negreira'. Previamente, Joan Laporta había anulado la comida de directivas tras decidir el club blanco personarse en el 'Caso Negreira'.

Un esfuerzo por los Joaos

Joan Laporta destacó que en este, su segundo mandato al frente del club, está logrando de nuevo la recuperación del Barça en todos los aspectos, deportivo, económico e institucional y "como se comprobará en la próxima asamblea", y eso ha provocado los nervios del 'madridismo sociológico' que controla muchos resortes en todos los ámbitos y también en el deporte. Pese a todo, harán un esfuerzo para que el club se pueda asegurar la continuidad de los Joaos.