Joan Laporta: "El madridismo sociológico aprovecha el caso Negreira para ensuciar el nombre del Barça"

El presidente del Barça afirmó que se esperaba que el juez instructor los investigara y remarcó que es extraño que se dedique a calificar los hechos Laporta está tranquilo porque "no existe soborno, Negreira no era funcionario público y el asunto está prescrito", pero le molesta el daño a la imagen del club

El presidente del Barça, Joan Laporta aseguró que se esperaba que Joaquín Aguirre, el juez instructor del 'caso Negreira' lo investigara, pero se reafirmó en la falta de fundamentos jurídicos para su imputación. Además, en su intervención en el programa 'Els Matins de Catalunya Ràdio', defendió la actuación del Barça durante su primer mandato (2003-10) respecto a los pagos a Negreira por los informes y el asesoramiento recibido y afirmó que hay un "madridismo sociológico" que fomenta el caso.

"Conociendo el histórico de este juez (Joaquín Aguirre), estábamos avisados por nuestra defensa de que podíamos acabar así (siendo investigado), pero como no hay delito de soborno ni hay delito continuado, esto no puede prosperar. Además, ya está recurrido por la mayoría de las partes", aseguró el presidente del Barça.

Joan Laporta remarcó también que el cambio en la estrategia del juez "incluso es contrario al criterio de la Fiscalía, que ya dejó claro que lo calificaba de corrupción deportiva y administración desleal pero en ningún caso de soborno".

"Hay un madridismo sociológico"

Joan Laporta denunció que "hay un madridismo sociológico en Madrid y en los círculos de poder que tiene mucha fuerza. Yo he competido contra él y hemos ganado. Ese madridismo sociológico sufrió mucho durante mi primera etapa en la que ganamos mucho. Ahora se repite porque cada vez vamos mejor a todos los niveles, deportivo, económico e institucional". De ahí que "ha aprovechado el caso Negreira para ensuciar el nombre del Barça y esto no podemos permitirlo".

El madridismo sociológico, según Laporta, "existe y está amparado en ciertos medios de comunicación ciertos ambientes políticos y en ciertos apartados del Deporte, y lo hemos de aceptar con normalidad. Cada uno puede ser del equipo que quiera, pero nosotros como barcelonistas debemos de saberlo y competir como ya lo hicimos, y ganado".

Espera a Florentino Pérez en el clásico

"Mi relación con Florentino (Pérez) es correcta. No sé si vendrá al Camp Nou (para el clásico). Ya no vino al último. A mí me gustaría que viniera porque el clásico es el mejor espectáculo del mundo y que los dos equipos estén representados hace partido".

Laporta ve extraño el cambio de estrategia del juez Aguirre

Volviendo al caso Negreira y las últimas decisiones del juez Aguirre, Joan Laporta consideró que "es bastante extraño que el juez instructor se dedique a calificar los hechos, cuando eso corresponde a la parte acusadora, y la Fiscalía su criterio es contrario a que haya soborno".

Laporta añadió que tanto él como los socios pueden estar tranquilos "porque este caso (acabará), como muchos de los que instruyó este juez, que se han tenido que archivar". Y concluyó su argumentación así: "La afición del Barça puede estar tranquila, y yo como jurista estoy tranquilo y convencido de que el asunto no prosperará", aseguró el presidente del Barça, porque "desde el punto de vista técnico jurídico aquí no hay soborno porque el señor Enríquez Negreira no era funcionario público y además no es un delito continuado porque esto ya está prescrito".