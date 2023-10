Laporta responde sobre su imputación en el caso Negreira, en directo y online hoy

09:13 "Si siguen jugando así, deberemos hacer el esfuerzo para fichar a los Joaos, pero depende de lo que diga Deco" "Nuestros objetivos son ganar la Liga e intentar ganar la Champions" "Deco tiene muy buena sintonía con Xavi. Estoy encantado con Xavi, está dirigiendo el equipo de forma extraordinaria"

09:09 "En estos momentos presentaremos un presupuesto que nos consolida en la estabilidad de la entidad. Presentaremos beneficios sin las palancas. Ya hemos reducido deuda aunque no se hace de un día para hoy. Las palancas nos han permitido recuperar el liderazgo en el mundo del fútbol y tener beneficios" "En todas las áreas hemos obtenido mejores cifras que las presupuestadas. En comercial, 351 millones. Hemos hecho récord en patrocinios, merchandising. Estamos trabajando bien y tenemos la fuerza del escudo del Barça" "La fortaleza del Barça para generar más singresos es importante. Hay mucha gente quue quiere invertir". "

09:07 "Impropio que el Madrid se presentase en la causa". "A mi me gustaría que Florentino viniera al clásico"

09:02 "Hay un madridismo sociológico en los centros de poder. Hay mucha fuerzo. Yo he competido contra este madridismo sociológico y he ganado. Tienen miedo que se vuelva a repetir lo que pasó en mi primera etapa. Ganamos mucho y eso les hizo mucho daño. Sufrieron mucho". "Yo defiendo los intereses del Barça". "Cuando más complicaciones me ponen, más quiero al Barça. Los retos me ponen". "Estamos acostumbrados a luchar contra esto. Este madridismo está en los medios, en el mundo del deporte, en los medios..Esto lo tenemos que aceptar con normalidad pero como culés debemos saber que debemos competir contra esto. Tienen pánico a que repitamos lo que ya hicimos, que volvamos a ganarlo todo". "En el caso Negreira, ya veremos si llegamos a juicio. Soy jurista y estoy tranquilo porque esto no puede prosperar. Tenemos un equipo jurídico muy bueno. El madridismo ha aprovechado el caso Negreira para ensuciar el nombre del Barça y su historia. Y desestabilizarnos y controlarlo"

08:58 "A mi no me han dicho nada de una foto (Rosell y Bartomeu). Yo llamé y no me han contestado la llamada de otro tema. Ya pedí a Villarejo que rectificase lo que dijo, que es falso. Es una mentida como una 'casa de pagès'". "Esto lo resolveremos. Yo no miento, dijo la verdad. Rosell sabe lo que pienso y lo que le pasó. Estuvimos hablando en su casa. No entraré en el circo mediático de Villarejo. Entre Sandro y yo ya estuvo todo claro. Nos abrazamos en su cas ay le dije que todo esto se tenía que olvidar. Yo le dije que pasamos página de los siete años que estuvimos con la acción de responsabilidad"

08:57 "Seguimos teniendo este servicio pero de forma internalizada". "Aquí no hay soborno, no es un delito continuado por lo que no está prescrito"

08:56 "Hasta lo que yo sé, quien llevaba más los temas era el hijo"

08:54 "No hay cohecho porque Negreira no es un funcionario público. No se pueden forzar los tipos delictivos"