Jordi Alba: "Veo a Messi entusiasmado, ojalá volver a darle muchas asistencias"

"Jugar con Leo y Busi hizo más fácil la decisión, pero para nada lo teníamos planeado desde antes", asegura Jordi Alba a SPORT "Me encantaría que Dembélé se quedara, para mí el Barça es el club más grande del mundo y hay que pensárselo mucho para salir", advierte

Jordi Alba está muy ilusionado tras su fichaje por el Inter Miami y unos pocos entrenamientos le están confirmando las expectativas y grandes sensaciones. El exazulgrana asegura que es “un placer” volver a coincidir con dos compañeros que son grandes amigos, como Leo Messi y Sergio Busquets, y también con el técnico, el ‘Tata’ Martino, a quien considera que se le debió valorar más cuando estuvo al frente del Barça.

Esta es la entrevista mantenida 'vía zoom' por SPORT con Jordi Alba:

¿Cómo afrontas esta nueva etapa?

Muy ilusionado, muy contento: Llevo cuatro días y me he encontrado un club muy familiar, me motiva y me gusta. Y entrenándome duro, ya llevaba tiempo ejercitándome solo, pero no es lo mismo que con los compañeros.

¿Y estás para jugar hoy frente a Orlando en al Leagues Cup?

Es una decisión del míster, pero sí, me encuentro bien para jugar ya.

De momento has viajado solo, bueno, con Oreo, tu perrito...

Sí, como sabes tengo un hijo recién nacido y me tuve que venir solo. Ojalá estén pronto conmigo, pues tengo una familia maravillosa.

Tuviste ofertas económicas más fuertes... ¿por qué Inter Miami?

La decisión del Barça la tomé con todas las consecuencias. Es verdad que estaba ansioso, no tenía equipo, sí cosas encima de la mesa, pero el Inter Miami es el club que más apostó por mí. He sentido el cariño de todos los propietarios, de Jorge Mas, David Beckham, de Xavi Asensi, de los trabajadores del club con los que he hablado... y también poder jugar con Leo y Busi era un condicionante muy grande para mí. Un mister que me conoce muy bien, una Liga y una ciudad que me gustan. Como bien dices, en otros lados ofrecían más, pero para mí no es un problema y aquí puedo aportar mucho, he visto mucho nivel y estoy convencido de que podemos hacer grandes cosas.

Se dice que ya lo teníais planificado los tres desde la famosa cena en Barcelona con las parejas...

Para nada, para nada. También se decía que íbamos a ir a otros países. Si lo hubiera decidido antes, lo hubiera anunciado antes, pero ya te digo, creí que el Inter era lo mejor. Está claro que estando aquí Leo y Busi para mí la decisión era más fácil, pero ha sido más el cariño de la gente del club. Me motiva mucho el buen ambiente en los estadios. A Miami vine con el Barça en pretemporada y no paraban de animar. Creo que es lo mejor. Tampoco hubiera pasado nada si lo tuviéramos planeado, pero es que no fue así, para nada.

Jordi Alba: Veo a Messi muy feliz | German Bona

¿Con ganas de volver a asistir a Messi, esa sociedad mágica?

Sí, eso no se pierde, esa conexión, también cómo nos entendemos con Busi, son muchos años juntos y ojalá que sean muchas más asistencias, es un placer volver con él.

¿Cómo ves a Leo? Porque lo ha pasado mal en París...

Sí, lo veo muy feliz. Está claro que un cambio nunca es fácil, pero ahora mismo lo veo muy feliz, entusiasmado, con muchas ganas por este reto y me alegro mucho por él y por su familia. Estar todos juntos es también para nosotros un aliciente.

Y faltaría, quién sabe, Luis Suárez en el equipo. ¿Has hablado con él?

No, de este tema no. Ojalá, a mí me encantaría volver a jugar con Luis, está claro. Aportaría muchísimo a este club, eso seguro.

¿Cambia en algo para ti no ser jugador designado?

No, no es algo que me preocupe, al final son las normas de la MLS. Mira, me sirve para contestar a la pregunta de antes. Si hubiera estado planeado de antes quizás sería jugador franquiciado. Vengo aquí por un proyecto deportivo importante y lo he demostrado.

Un factor clave es volver a ser dirigido por el ‘Tata’. ¿Se le trató injustamente en el Barça?

Recuerdo el dato que fuimos a jugar a Vallecas, ganamos 0-4 y le llovieron muchas críticas porque la posesión fue del Rayo. Fue sorprendente y no fue un año fácil, pero creo que ‘Tata’ hizo un buen trabajo, gestionó bien el grupo y ha ganado mucha experiencia en la MLS. Insistió conmigo para que viniera aquí y para mí es importante.

Como culé de toda la vida, seguro que sigues de cerca al Barça. ¿Cómo lo estás viendo?

No pude ver el clásico porque estaba viajando a Miami, pero sí un resumen y muy bien. Es verdad que fue igualado, que el Real Madrid tuvo muchas ocasiones, pero creo que hay muy buen equipo, mezcla de gente joven y gente veterana. Desearle lo mejor, ojalá puedan ganar todos los títulos . Yo desde la distancia estaré siempre apoyando.

¿Con quién sigues hablando y manteniendo contacto del equipo?

Con prácticamente todos, sobre todo también con los españoles, con Marcos, Eric, Ferran, Pedri, Gavi, Arnau Tenas, que ya no está...

¿Y que te parece la que se ha montado con Dembélé y su salida?

Bueno, yo estoy más tranquilo porque ya no se habla tanto de mí (se ríe, y ya en serio, añade): como culé que soy, ojalá se pueda quedar, porque es un futbolista determinante. No he hablado con nadie del Barça, solo sé lo que ha salido en prensa. A mí me encantaría que se quedara, yo he estado once años jugando con el primer equipo y para mí es el mejor club del mundo. Hay que pensárselo muy bien para irse, pero cada jugador tiene su idea.

Jordi Alba: “¿Dembélé? Como culé espero que se pueda quedar” | German Bona

En Miami no tendrás que enfrentarte en partido oficial al Barça y es un alivio, pero ¿echarás muchas cosas de menos?

Bueno, cuando tomé la decisión de dejar el Barcelona es porque estaba convencido de que era el momento. Echaré de menos cuando me retire del fútbol, pero a Miami he venido a competir, a ganar y a sentirme importante, como venía haciendo en el Barcelona. Me costó mucho tomar la decisión, pero es una etapa de mi vida que ya pasé y ahora es igual de ilusionante que cuando entré en el Barça.

Empiezas una nueva etapa, estás ilusionado, pero ahí queda lo que dijiste en ti despedida, que no era un adiós, que era un hasta luego y que algún día volverás. Supongo que esto no cambia...

En el futuro ya se verá, pero sí, me gustaría ayudar algún día al club de mi vida. Me fui muy bien, en el sentido de que me sentí muy querido por todos los aficionados, por la gente que trabaja en el club, por los, compañeros. Fue a la vez triste, no fue fácil, pero me fui feliz porque la gente al final valoró mucho lo que hice por el club. Las cosas me salieron mejor o peor, pero lo di todo por la camiseta. No todo el mundo puede decir que salió igual de bien y fue de los días más felices de mi vida mi último partido.

Hablando de la selección, en tu última internacionalidad levantaste la Nations League. ¿Y ahora qué, has hablado con De la Fuente, crees que tras ir a Miami sigues teniendo opciones?

La decisión de irme al Inter la hice mirando también por mí y a partir de ahí, cuando se acerque la convocatoria ya veremos. Estoy disponible y a partir de ahí valoraré todo por mi parte. Y también por parte del seleccionador, que también tiene sus ideas, y las respetaré. Tuve la suerte de levantar un título para España como capitán, fue muy importante en una Nations que tuvo un trabajo detrás anteriormente también con otro staff y con otro capitán, Busi. Para mí fue espectacular. Lo que hable con el seleccionador ya se verá, yo físicamente me encuentro muy bien, con ganas y mientras siga así, seguiré disponible.

¿Objetivo en Miami: dominar bien el inglés?

Sí, un objetivo que tengo es aprender inglés aquí en Miami, yo y mi familia. Debí aprenderlo antes, en Barcelona quizás no lo he necesitado, pero creo que es algo importantísimo. Voy a estudiar inglés y lo voy a hablar bien, estoy convencido.