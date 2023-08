Jordi Alba: "Para nada lo habíamos planeado con Messi y Busi"

Jordi Alba, en entrevista a SPORT, se muestra muy ilusionado con esta nueva etapa y explica que escogió al Inter Miami porque "fue el club que más se interesó por mí" "Veo muy feliz a Messi", asegura, y de la marcha de Dembélé, comenta: "Sabe mal porque es un jugador diferencial, me encantaría que se quedara, el Barça es el mejor equipo del mundo con diferencia y hay que pensárselo muy bien para irse"

Jordi Alba está muy ilusionado con su nueva etapa en el Inter Miami y en una entrevista a SPORT el mismo día de su presentación, el lateral explicó los motivos de su decisión por elegir al club de la MLS y negó que todo estuviera preparado desde hace meses para volver a coincidir juntos con Leo Messi y Sergio Busquets.

"Para nada, para nada. También se decía que íbamos a ir a otros países... si hubiese tomado la decisión antes, lo habría anunciado antes. Está claro que estando aquí Leo y Busi la decisión ha sido más fácil, pero ha sido el cariño del club, el buen ambiente de los estadios, son cosas que he ido pensando, meditado y para mí es lo mejor. Tampoco pasaría nada si estuviera planeado, pero te doy mi palabra de que no teníamos nada hablado", asegura Jordi Alba, que considera la presencia del Tata en el banquillo también clave para su decisión final.

Está con muchas ganas de volver a jugar con Messi. "Esto no se pierde, la conexión que tengo, también con Busquets, son muchos años jugando juntos y ojalá que sean muchas asistencias más, es un placer volver a jugar con Leo". Al argentino le ve "muy feliz, con muchas ganas y entusiasmado por este nuevo reto" y reconoce que no ha hablado con Luis Suárez sobre si también puede reforzar al equipo de Miami, pero que sin duda, le "encantaría".

Disponible para la selección

De la selección admite que no sabe si Luis de la Fuente le llamará en la próxima convocatoria, pero avisa: "Yo estoy disponible y me encuentro muy bien físicamente".

Sobre el Barça, explica que "no pude ver el partido, estaba viajando a Miami, creo que hay muy buen equipo con gente joven y veterano. Les deseo lo mejor, tengo mucho aprecio a la afición y a mis compañeros, y sigo hablando con mucho, con Marcos, Ferran, Eric, Pedri, Gavi...".

Y de la marcha de Dembélé, asegura, entre risas: "Estoy más tranquilo porque ya no se habla tanto de mí". Y más en serio, opina que "como culé ojalá se pueda quedar porque es un jugador diferencial, no he hablado con nadie del Barça del tema, solo sé lo que ha salido en prensa, pero me encantaría que se quedara, yo he tenido la suerte de estar 11 años con el equipo y para mí es el mejor club del mundo y hay que pensárselo muy bien para irse, pero cada jugador tiene su idea".