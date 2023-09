Para Laporta, Joao Félix antes que Haaland o Mbappé

El presidente del FC Barcelona siempre ha tenido predilección futbolística por el 'Menino' Considera que se trata de un futbolista diferencial que le evoca a su ídolo Johan Cruyff

A estas alturas, es ya ampliamente conocida la predilección de Joan Laporta por el talento de Joao Félix Sequeira. Es casi devoción lo que siente el presidente azulgrana por el ‘Menino’ de Viseu. Devoción por su fútbol distinto y por esa sensación que a Laporta le transmiten los jugadores que él considera diferenciales. Esos que le trasladan, salvando las distancias, a lo que él sintió de niño cuando, junto a su abuelo y su padre, acudía al lateral del Camp Nou para ver en directo a Johan Cruyff, el sagrado ídolo de su infancia.

Lo de Jan con Joao viene de lejos. En 2019, con el portugués maravillando en el Benfica, no había tertulia con Laporta en la que no sacara a relucir su nombre. El cénit de esa conexión llegó en plena campaña a la presidencia. Con Haaland y Mbappé en el escaparate, Laporta optó por no hablar de nombres en público.

No hubo manera de sacarle nada. Un día, tras una entrevista, le pregunté en privado... Presidente, dígame la verdad. Si pudiera, ¿a quién ficharía, a Mbappé o Haaland? Laporta se meció el cabello y me contestó: “Ya sabes que yo, si pudiera, me traería a Joao Félix”. Dos años y medio después, rezará para que Joao se salga con el 14. El 14 de Johan.