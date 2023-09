El plan de Xavi con los Joaos

El técnico del Barça tiene claro que la adaptación de Cancelo será inmediata porque conoce el juego de posición Joao Félix necesitará más tiempo porque viene de trabajar con el 'Cholo' Simeone y con un sistema diferente

Nadie duda que Xavi Hernández tiene una confianza absoluta en lo que pueden ofrecer al equipo los Joaos. Pese a que llegaron el pasado viernes a Barcelona y solo pudieron realizar un entrenamiento con el grupo, el técnico decidió llevárselos a Pamplona y hacerlos debutar ante Osasuna unos minutos.

Además, entraron en una fase del partido nada fácil porque con el resultado tan apretado podía pasar cualquier cosa. Cancelo tuvo media hora y si bien estuvo más pendiente de no cometer errores en defensa, la 'timidez' ofensiva que mostró en El Sadar estaba totalmente justificada por la estrechez del resultado y por la premura del estreno.

Eso sí, tuvo tiempo de dejar un gran detalle de calidad, como ese centro con el exterior a Lewandowski que el polaco a punto estuvo de convertir en gol. La jugada se anuló posteriormente por fuera de juego.

Con Cancelo, Xavi no tiene dudas. Lo pidió ya en invierno pasado e insistió este verano así que su plan de inclusión al equipo será inmediato. El portugués ha llegado para ser titular en la banda derecha. El técnico azulgrana lo considera absolutamente necesario y más después de perder a Araujo por lesión.

El trabajo de adaptación de Cancelo, además, será relativamente fácil. "Ha jugado muchos años con Guardiola y el tema de posición y el estilo de juego que hacemos en el Barça lo domina", aseguran en el club. La prueba más evidente es que en el partido contra Osasuna ya le pidió que se metiera por dentro para ganar superioridad en el centro del campo.

Xavi le puede pedir variaciones en su juego confiando perfectamente en que el resultado será óptimo y que no le pide imposibles ni nada que no sepa hacer porque ya lo ha hecho. Cancelo acabó el partido realizando 13 pases buenos, 5 de ellos en el último tercio y no perdiendo ninguna pelota, muy importante para el entrenador del Barça para evitar las transiciones del rival.

Más paciencia con Joao Félix

A diferencia de Cancelo, Xavi si que tiene claro que con Joao Félix habrá que ser más pacientes y que su entrada en el equipo requerirá de más tiempo. La suya será una adaptación más gradual. Para empezar, porque sus características son las de mediapunta y en el sistema actual del Barça no existe una figura como tal.

El entrenador azulgrana confirmó que ve al portugués partiendo desde la izquierda y yéndose hacia dentro y también como posible delantero centro pero Joao Félix está acostumbrado a jugar con una libertad de movimientos que el sistema de juego de Xavi no permite tanto.



El técnico es bastante radical con el juego posicional y tiene muy bien definidos los roles de cada posición y eso Joao Félix lo deberá entender y aprender. Los jugadores que juegan en la parte alta del cuadrado tienen sus funciones y movimientos determinados y pese a que Xavi también deja margen para la improvisación, hay cosas que se deben hacer. Y una de ellas, por ejemplo, es en la presión.

Joao Félix lleva tiempo trabajando con el 'Cholo' Simeone, con el que tuvo más de un roce, y estuvo cedido en el Chelsea, dos equipos que juegan muy diferente al Barça. Que necesitará un proceso de adaptación lo sabe Xavi y el propio jugador. Ahora bien, el de Terrassa está convencido que puede serle muy útil porque aporta un talento especial del que no va sobrado en las posiciones de ataque.

Su asistencia al espacio a Raphinha en los minutos finales de partido fue un auténtico lujo y un buen ejemplo de la clarividencia que puede dar Joao Félix en el último tercio del campo.

Xavi salió muy satisfecho con la actitud con la que salieron los dos Joaos al partido y lo reconoció públicamente. Ya mostraron un gran compromiso por convertirse en jugadores azulgrana haciendo sacrificios económicos y, de momento, no teme a la fama que los precede. Después del debut, Joao Félix mostró su satisfacción por volver a jugar después de más de dos meses. "Muy feliz con el debut y la victoria. Seguir trabajando. Vamos equipo", escribió en las redes sociales.