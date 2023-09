Los riesgos de la 'Operación Joao Félix'

El jugador acepta un sueldo bajo convencido de triunfar y revalorizar su carrera El Atlético aceptó unas condiciones esperando que triunfe y poder obtener un buen traspaso, mientras el Barça espera que ofrezca mucho al equipo pero no tiene opción de compra

Joao Félix llegó al Barça el último día de mercado. Lo hizo en calidad de cedido por el Atlético de Madrid. Por una temporada y sin opción de compra. El portugués cumplía un sueño y hacía lo propio el presidente del club azulgrana, Joan Laporta, enamorado siempre de su juego.

La operación se cerró tras un acuerdo a tres bandas asumiendo riesgo y jugándosela la tres partes: Joao Félix, el Barça y el Atlético de Madrid.

El portugués decidió jugársela porque su deseo era jugar en el Barça. Ya estuvo a punto de hacerlo hace dos temporadas, pero entonces no fue posible. Si hubiese sido por dinero, hubiese aceptado una oferta de Arabia Saudí, pero quería vestir de azulgrana. Por ello, aceptó cobrar esta temporada del Barça solo 400.000 euros brutos más algunos bonus por títulos. Está seguro de que su juego encajará en el equipo de Xavi y que su carrera se revalorizará. Solo tiene 23 años y mucho fútbol por delante. Su objetivo es ofrecer un rendimiento óptimo y convencer al club azulgrana para que lo fiche el próximo verano.

Joao Félix ante Osasuna | AFP

También se la ha jugado con esta operación el Barça. Joao Félix siempre ha sido uno de los jugadores preferidos de Laporta. Ya intentó que llegase al Camp Nou hace dos veranos. Se negoció su llegada dentro de la operación que llevó a Griezmann de regreso al Atlético de Madrid, pero Miguel Ángel Marín se opuso a perder al portugués. Laporta lo ha conseguido esta vez con unas condiciones económicas beneficiosas y convencido de que le dará mucho al equipo esta temporada. Eso sí, con un riesgo. Al no pagar nada al Atlético de Madrid por la cesión, no ha conseguido una opción de compra. Si Joao Félix triunfa, el futuro traspaso le puede salir más caro.

El Atlético de Madrid

Y también ha asumido riesgos en esta operación el Atlético de Madrid. Tenían los 'colchoneros' un problema con Joao Félix, que no entraba en los planes de Diego Simeone, un entrenador con el que no ha congeniado. Lo han solucionado con la salida del portugués al Barça, pero no en las condiciones deseadas.

Antes de vestirse de azulgrana, el portugués renovó dos años con el Atlético de Madrid, hasta el 30 de junio del 2029. El jugador se aseguraba cobrar en esos dos años lo que dejará de cobrar esta temporada y el club 'colchonero' espaciaba la amortización que no le ha podido pagar el Barça. Se la jugaba a que Joao Félix se revalorice vestido de azulgrana. Sin opción de compra por parte del club catalán, si el portugués triunfa, tendrá una posición de fuerza en una negociación para un futuro traspaso, sabiendo que la claúsula de rescisión del atacante es de 350 millones de euros y que el Atlético de Madrid pagó por él 127 millones al Benfica en el 2019.