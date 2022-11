Iñigo Martínez habló por primera vez sobre su futuro

El defensa central del Athletic Club reconoció que "no está nada claro" aunque fue prudente al respecto y se mantiene "al margen" También confesó que está pendiente de la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar 2022

El defensa del Athletic Club Iñigo Martínez se refirió por primera vez a su futuro, dejando abiertas las puertas a cualquier opción, incluida la opción de renovar por su actual club, pero también a cambiar de aires y fichar por el FC Barcelona.

Iñigo Martínez: "Mi futuro no está nada claro"

Iñigo Martínez atendió a los micrófonos de 'Onda Vasca' desde las instalaciones de Lezama, la ciudad deportiva del club rojiblanco. Cuando le recordaron que a partir de enero será libre para negociar con cualquier club, y que se le sigue relacionando con el Barça, el defensa central del Athletic Club fue prudente, aunque también, contundente: "Yo estoy contento aquí, me siento muy cómodo y mi futuro todavía no está nada claro".

El defensa central añadió que "estos temas de la renovación... no es el momento ni el lugar para hablar. El día que llegue el momento hablaremos". Aún así, Íñigo añadió que "el asunto lo están llevando mis representantes y yo estoy al margen, haciendo mi trabajo. Ni es el momento de hablar ni debo hablar yo. Lo están llevando ellos (mis representantes) y el club busacndo lo mejor para las dos partes".

Molesto con los que dudan de su compromiso

Martínez admitió que está digiriendo que se cuestione su compromiso con el Athletic Club o que está descentrado por los rumores sobre su futuro. "Son comentarios que duelen porque se habla demasiado, pero ya estoy acostumbrado a estas cosas. Yo no me descentro, estoy a lo mío, haciendo lo que debo y dando lo mejor de mí por estos colores" del Athletic Club. "Tengo contrato en vigor hasta final de temporada y pelearé hasta el final de temporada para ganar".

Íñigo Martínez es uno de los pilares del Athletic de Valverde | AFP

Íñigo Martínez insistió en que en Bilbao "soy muy feliz, me siento querido y disfruto jugando en San Mamés, me siento muy querido". En este sentido, ha coincidido que él y Gerard Piqué han igualado el número de partidos en la Liga. "Justo es casualidad. Son datos que gustan escuchar y leerlos" porque son muchos partidos en la máxima categoría, "pero yo sigo a lo mío, intentando hacer las cosas bien y estar disponible cuando me necesite el entrenador, seguir dando el máximo, ayudar al equipo y dar alegrías a la afición".

Sí admitió que "ya cansa un poco el tema" que se relacione con el Barça continuamente, esta vez por Piqué quien además, al retirarse, deja libre una plaza este mercado de invierno en el Camp Nou, "pero son casualidades y no le doy muchas vueltas".

Pendiente de la lista de Luis Enrique para el Mundial de Qatar 2022

El defensa rojiblanco remarcó que de sus problemas de rodilla "estoy físicamente bien, ya no los tengo y estoy recuperado al cien por cien. Toca seguir trabajando y peleando por este club hasta final de temporada".

Finalmente, admitió que está expectante ante la posibilidad de entrar en la lista de Luis Enrique Martínez para el Mundial de Qatar 2024: "Es verdad que es una cosa que me ilusiona y me encantaría estar. Es una oportunidad que no voy a tener nunca más. Hay muchos jugadores que pueden estar y es complicado, peor no pierdo la esperanza. Si al final estoy, iré encantado; y si no, a seguir trabajando para entrar en la siguiente (convocatoria). ¿Si sé algo ya? En eso soy desafortunado, no sé nada, no sé si algún otro ya lo sabe, auqnue creo que no, porque conociendo a Luis Enrique creo que somos todos igual". En cualquier caso, Íñigo admitió que "yo estaré esperando delante de la pantalla (el viernes 11) para escuchar la lista y si es así y entro, a dar lo mejor de mí" en el Mundial de Qatar.