Piqué iguala a Stoichkov y son los jugadores del Barça más expulsados de la historia

El central azulgrana se llevó la undécima roja, las mismas que el búlgaro, en su último partido como futbolista El tercero en el podio es Pep Guardiola, con nueve expulsiones

El último partido de Gerard Piqué como futbolista pasará a la historia. Terminó su carrera como solo él podía terminarla. Defendiendo a su equipo aunque le costara la roja. El central catalán fue expulsado, en el descanso y sin jugar, por protestar a Gil Manzano sobre las decisiones arbitrales que perjudicaron al Barça en la primera parte en El Sadar.

Así, el barcelonés sumó la undécima expulsión de su carrera y empató a Hristo Stoichkov. Ambos encabezan la tabla de jugadores más expulsados de la historia del FC Barcelona, según datos de MisterChip. El tercero es Pep Guardiola, que vio 9 rojas durante su carrera como futbolista azulgrana.

Al término de la primera parte, Piqué saltó al terreno de juego para protestar al árbitro y dejó ver su actuación, pues lo podría haber hecho en privado cuando las cámaras no miraban. Le dijo: "¿Has visto qué córner nos has pitado? Eres el árbitro que más nos ha jodido con diferencia". Y una vez expulsado, ya camino al vestuario, se quedó a gusto: "¡Es una p*** vergüenza, me cago en tu p*** madre!".