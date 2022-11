¡Memphis pide irse libre del Barça en enero!

El delantero, prácticamente inédito esta temporada, ya estuvo muy cerca de irse en verano Manchester United y Tottenham, atentos a la situación del delantero holandés

Memphis podría no jugar más con la camiseta del Barça. El jugador holandés ha estado prácticamente inédito a causa de una lesión y reaparecerá en el Mundial aunque parece que ya no regresaría al club blaugrana. Según 'The Express', el delantero habría pedido ya salir del Camp Nou en este mercado invernal con la carta de libertad y a seis meses de acabar contrato. Memphis ya estuvo cerca de irse en verano pero la marcha de Aubameyang frenó su salida, aunque su situación en el Barça no ha mejorado.

El delantero holandés querría rescindir su contrato para elegir destino en una fórmula similar a la del verano cuando demandó cobrar su contrato para irse. En Inglaterra ya hablan de que Manchester United y Tottenham están muy atentos a su futuro y entrarían en una puja siempre que el futbolista saliese a coste cero. En el Barça están también por la labor de dejarle marchar para tener un dorsal disponible más en este mercado de enero.

Memphis llegó al Barça de la mano de Koeman, pero la llegada de Xavi Hernández y los fichajes ofensivos le dejaron con pocas oportunidades en el once titular. Este verano, el club blaugrana le comunicó que estaba descartado y negoció su fichaje con la Juventus pero todo se rompió por sus demandas económicas. Ahora parece que el futbolista tiene claro que debe relanzar su carrera fuera de Barcelona y no esperaría a junio. El Mundial será un escaparate en el que podría encontrar ofertas jugosas si tiene un buen rendimiento con Holanda. A priori será titular.

En estas últimas semanas ha habido cierta polémica con Memphis por el malestar del club en su recuperación. El futbolista no ha jugado un solo partido en las últimas semanas y estará preparado para el Mundial en las mejores condiciones. El futbolista explotó por las redes para defender su profesionalidad, pero la realidad es que en el Barça no cuentan con él e intentarán ahorrarse algo de su fichaje de aquí hasta finales de temporada.