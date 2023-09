La increíble transformación física de Pedri

El centrocampista azulgrana es portada de la revista Men's Health España "De Xavi Hernández he aprendido algo que no hacía tanto y ahora hago muchísimo: mirar antes de recibir...", explica

En los últimos tiempos, Pedri se ha preocupado mucho de desarrollar su físico para complementarlo con un talento innato. El centrocampista azulgrana es portada del número de octubre de la revista Men's Health España y explica, entre otras cosas: "Tengo que hacer mi carrera, tengo que ser Pedri".

Lo que ha aprendido de Xavi y de Luis Enrique

En la entrevista, Pedri explica lo que le ha enseñado Xavi y le ha ido muy bien poner en prácticasobre el terreno de juego. "He aprendido algo que no hacía tanto y ahora hago muchísimo: mirar antes de recicibir". Y del que fue su seleccionador, Luis Enrique, "sobre todo, a competir y a saber transmitir lo que quieres".

Pedri tiene una relación muy buena con Gavi. Antes tenían mucho más contacto, pues "lo llevaba en coche cada día, pero se ha sacado el carnet y no lo veo tanto". Y tiene muy claro que a su compañero "le daría mucha vergüenza hacer esta portada".

"Jugaría encantado la Kings League"

Pedri se declara seguidor de la Kings League y explica que su equipo son los Troncos de Perxitaa. Y avisa de que "si no estuviera en el Barça ni tuviera contrato, la jugaría encantado".

También comenta que sigue muy de cerca los pasos de Carlos Alcaraz. "De vez en cuando he hablado con él y espero conocerlo pronto en persona. Carlitos es un deportista al que sigo mucho".

El cambio físico de Pedri | Félix Valiente - Men's Health

Pedri habla de aficiones, de estilo de vida y también de cómo se le conoce desde siempre y también futbolísticamente, como Pedri. Y no tiene pensado cambiarlo a corto y medio plazo: "A lo mejor con 60 años me canso y pido que me llamen Pedro, pero de momento estoy cómodo siendo Pedri. Hasta mi madre y mi hermano me llaman así", asegura.

En cuanto a la moda -presenta su nueva colección Pedri x Springfield-, busca la comodidad y admite: "No soy de perder demasiado tiempo frente al espejo".

Más allá del fútbol y del Barça, sus aficiones están relacionadas, como jugar a la Play, echar un partido de teqball junto a su hermano y le encantaría prepararse para la Velada IV de Ibai Llanos, aunque no parece muy dispuesto a hacerlo, porque le daría "mucha vergüenza eso de pegarme de tanta gente".